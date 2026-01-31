Cañuelas, Chivilcoy y General Belgrano dañadas por un temporal que pasó por Mar del Plata:

En Chivilcoy

En tanto, desde La Razón de Chivilcoy afirmaron que “una tormenta intensa, breve y de características poco frecuentes irrumpió en la tarde de Chivilcoy y en apenas 20 minutos dejó 25 milímetros de lluvia, ráfagas que habrían superado los 80 kilómetros por hora, caída de granizo pequeño y un marcado descenso de la temperatura, afectando casi exclusivamente al sector céntrico de la ciudad mientras que en zonas rurales del Partido prácticamente no llovió”.

En Chivilcoy llovieron 25 mm en apenas 20 minutos. La Razón

Siguen: “El fenómeno se produjo luego de una jornada sofocante, con registros que alcanzaron los 34 grados durante la media tarde”. “La tormenta se originó por la mañana en la Costa Atlántica, en el partido de General Pueyrredón, y avanzó hacia el centro de la Provincia con una trayectoria inusual”, señaló por su parte el meteorólogo local Marcelo Speranza.

Así, el sistema atravesó Mar del Plata, Zárate, Azul, General Alvear, Saladillo y 25 de Mayo hasta ingresar al distrito local. “A las 19.15 comenzó a ingresar por el sudeste del partido de Chivilcoy, afectando la zona de Ramón Biaus, y aproximadamente a las 19.40 empezó a entrar al centro de la ciudad”, precisó Speranza.

El experto explicó: “En sólo 20 minutos cayeron 25 milímetros, es decir 25 litros de agua por metro cuadrado, y el mayor caudal se dio en los primeros 10 minutos”. Además, se registraron granizos pequeños y fuertes corrientes descendentes propias de los cúmulos nimbus. “Por los daños que se ven, las ráfagas fueron superiores a los 80 kilómetros por hora”, agregó.

Speranza aclaró que este comportamiento responde a la naturaleza del sistema: “No es un frente frío, es una tormenta típica de verano, de masa de aire, que llegó por una fuerte corriente marítima con vientos del sudeste, encontró justo en Chivilcoy el calor y la humedad suficiente y provocó esta severa tormenta”.

Luego, el núcleo continuó su desplazamiento hacia el noroeste del partido de Chacabuco y la zona de Arrecifes.

En Cañuelas

Mientras tanto, según El Ciudadano, el temporal dejó “un rastro de destrozos” en Cañuelas, con vientos intensos, caída de granizo y lluvias fuertes.

El fenómeno, que no duró más de media hora durante la tarde-noche, fue anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante alertas a corto plazo por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo. Además de Cañuelas, afectó a Lobos, General Las Heras, Marcos Paz y otras localidades del sudoeste del AMBA.

Se reportó la caída de árboles y postes de luz. Numerosos ejemplares se desplomaron sobre calles, veredas y cableado eléctrico, generando cortes masivos en el servicio.

Unos 3.500 hogares y comercios quedaron sin suministro eléctrico en la ciudad cabecera y alrededores, con cuadrillas trabajando durante la noche para restablecer el servicio.

La Ruta Nacional 205, que atraviesa el partido de Cañuelas, sufrió daños materiales importantes, con granizo acumulado en la calzada, voladuras de carteles y complicaciones en la circulación vehicular.

Mientras que vecinos registraron varios minutos de granizo chico pero persistente, acompañado de vientos muy fuertes.

Imágenes y videos compartidos por vecinos en redes sociales mostraron la intensidad del evento: calles cubiertas de granizo, oscuridad repentina por la nubosidad densa y ráfagas que dificultaban la visibilidad.

En tanto, en el paraje La Noria se desprendió por completo el techo de la Escuela Primaria Nº 19.

El SMN había emitido avisos por posibles acumulaciones de agua entre 30-60 mm en cortos períodos, aunque en Cañuelas el foco estuvo en el viento y el granizo más que en inundaciones generalizadas.