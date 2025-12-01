Tres bandas marplatenses en Abbey Road en la penúltima fecha de “Rock de acá”

El ciclo “Rock de acá” atraviesa la recta final de su edición 2025 y se prepara para una de sus últimas noches cargadas de energía local. La penúltima fecha tendrá lugar este viernes 5 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con la presentación de tres bandas que representan el pulso de la escena marplatense: Buscando lo Abstracto, Phase 90 y Habitantes del Acuario.

Habitantes del Acuario se formó en 2019 en Sierra de los Padres, fruto de la amistad de tres músicos que integran el corazón creativo del grupo: Mateo Salemme (voz y guitarra), Aaron Asselborn (guitarra, coros y teclas) y Manuel Salar (batería). Actualmente se suma Felipe Genovese en bajo. Con un sonido moderno apoyado en la energía clásica del rock, la banda transita entre el rock fusión, el groove y el tech-rock. Comenzaron a componer a los 15 años y a los 19 lanzaron su primer disco, “Navegaciones”.

Buscando lo Abstracto nació en septiembre de 2023 y está integrada por Mauricio Cardarelli (voz, letras y melodías), Brian Carrizo (guitarra principal), Cristian Cataldo (bajo), Maximiliano Salazar (batería) y, recientemente incorporado, Emiliano Valbidares (guitarras). Su identidad se apoya en la fuerza de las letras y melodías propias. Con 12 canciones originales, actualmente graban su primer EP, mientras ya cuentan con dos singles publicados en plataformas digitales.

Phase 90, formada en marzo de 2025 por jóvenes músicos marplatenses, está integrada por Tiziano Futorski (primera guitarra), Valentín Picone (segunda guitarra), Agustina Paolucci (bajo), Andrés Picone (batería), Diego Barbadoro (piano) y Mateo Barbadoro (voz). Su repertorio recorre los clásicos del rock nacional e internacional de los años 90, con versiones que van desde Attaque 77 hasta Guns N’ Roses.