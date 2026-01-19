Tres bandas en vivo en CCAVE: No Hablo Con Extraños, Los Infernales y Los Esotéricos

No Hablo Con Extraños, Los Infernales y Los Esotéricos se presentarán en vivo el próximo domingo 25 a las 20:00 en CCAVE (Alberti 3723), en una nueva fecha de rock que reunirá música en vivo y propuestas culturales independientes.

La jornada estará marcada por la diversidad sonora y la energía del rock local y nacional, con tres bandas que compartirán escenario en una noche pensada para disfrutar de distintas expresiones del género.

Además de los recitales, el evento contará con exposiciones de emprendedores locales como Power Pineda Surfboards, Killers Rock Accesorios y Slvr, que aportarán identidad y escena a la propuesta.

No Hablo Con Extraños es una banda marplatense de rock formada en 2025, integrada por Topo en guitarra y voz, Diego en guitarra y coros, Javi en bajo y coros y Chucu en batería y coros. Desde sus inicios, el grupo se enfocó en la composición de canciones influenciadas por el rock clásico, con una mirada actual y letras directas. Actualmente se encuentra presentándose en la escena local y grabando su primer material discográfico.

Los Infernales es una banda de punk rock y garage oriunda de Bernal, Buenos Aires, formada en 2019 e influenciada por el hardcore punk de los años 90. Está integrada por Javier Rodrigo en voz, Martín Di Rocco y Rodrigo Arana en guitarras y coros, Sebastián Romero en bajo y coros y Pablo Liciotti en batería. Grabaron el single “Amor crueldad”, producido por Lucas Velázquez y masterizado por Ero Javier “Ciri” Pesquero, y editaron los EP Calma Ya e Impacto. En 2022 se presentaron en salas y escenarios destacados, compartiendo fechas con bandas referentes de la escena, y actualmente se encuentran produciendo nuevo material.

Finalmente Los Esotéricos es una banda de La Perla que fusiona influencias del garage, la psicodelia, el punk y la música tribal y esotérica. El grupo está integrado por Pablo Encinas en guitarra y voz, Guido Buttafuoco en bajo y voz y Lucas Riera en batería y voz, y se caracteriza por una búsqueda sonora intensa, atmosférica y de fuerte identidad local.