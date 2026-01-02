Tres Arroyos: La Justicia habilitó la reapertura de un frigorífico en quiebra y 70 trabajadores vuelven a sus puestos

Una reciente decisión del Justicia Civil y Comercial de Tres Arroyos permitirá la continuidad comercial del Frigorífico Anselmo S.A, una fábrica que hace cuatro meses había sido declarada en quiebra dejando a 76 trabajadores en la calle.

La medida fue adoptada por firmado por el juez Fernando Elizalde, a pedido del síndico Gustavo Benedetti quien respaldó una propuesta de gerenciamiento de un tercero a la que definió como “no como una aventura comercial sino como una herramienta técnica de preservación patrimonial”.

En la reapertura del frigorífico fueron fundamentales los trabajadores y el Sindicato de la Carne de Tres Arroyos, quienes se contactaron con diferentes empresarios del sector para que acercaran sus propuestas y mantuvieron guardias para el cuidado de las instalaciones y de la maquinaria del predio.

Un tercero se hará cargo del riesgo empresario

La empresa que estará a cargo del gerenciamiento es FIDUC Sociedad Anónima, una firma que cuenta con frigoríficos en Chaco y que está vinculada al grupo económico Ángel Estrada.

La resolución judicial priorizó evitar que el frigorífico se transforme en “bienes aislados” sin valor operativo.

Bajo este esquema, la gerenciadora «asumirá la explotación a su propio riesgo, sin comprometer el activo remanente de la quiebra» detalla la resolución judicial.

Además, el funcionamiento será fuertemente monitoreado por el síndico con auditorías periódicas, informes quincenales y mensuales, presentaciones trimestrales y una obligación de contar con seguros. “La sindicatura tendrá la supervisión directa de las actividades y el desarrollo de la explotación” remarca la medida judicial.

Bocanada de aire fresco en una ciudad golpeada por los despidos

El fallo judicial prevé la vuelta gradual a las actividades desde mediados de enero con un ordenamiento administrativo y una primera faena de prueba.

La explotación quedará a cargo de FIDUC S.A. que asume el pago salarios, cargas sociales, costos operativos, riesgos empresariales y no compromete dinero de la quiebra.

De esta manera, unos 76 trabajadores podrán volver paulatinamente a sus actividades y recuperar sus puestos laborales. «Se mantiene en funcionamiento una de las principales fuentes de trabajo existente desde hace décadas en esta ciudad», destaca el fallo de la Justicia.

A fines de septiembre, Tres Arroyos se vio sacudida por 150 despidos en simultáneo. Además del frigorífico Anselmo cerraron fábrica de herrajes Mustad y “Vulcamoia”, representante oficial de neumáticos Goodyear.

Mustad fue una histórica empresa de origen noruego que decidió cerrar su planta en el Parque Industrial de Tres Arroyos luego de 30 años. A causa de la determinación unos 55 trabajadores perdieron sus fuentes laborales. “Vulcamoia”, en tanto, cerró su sucursal y echó a sus cinco empleados.