Treinta incendios en un solo día: se reforzó el trabajo de prevención

Durante la jornada, 16 autobombas de 8 cuarteles trabajaron simultáneamente en distintos focos de incendio en la periferia de la ciudad. Los más importantes se registraron en Ruta 88, Juan B. Justo al 10.800 y Ruta 11. Desde el Municipio advierten que esta semana el riesgo de incendios seguirá siendo elevado y se recomienda extremar los cuidadosLa Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, informó que durante la jornada del lunes se atendieron 30 incendios forestales en distintos puntos de la ciudad, con la intervención de 16 autobombas de 8 cuarteles de bomberos.

Los focos más relevantes se registraron sobre Ruta 88 (camino a Batán), avenida Juan B. Justo al 10.800 y Ruta 11 (camino a Santa Clara). Ante la magnitud de los incendios, se trabajó en conjunto con EMVIAL y Obras Sanitarias, que enviaron camiones cisterna para reforzar el abastecimiento de agua a los cuarteles de bomberos.

Desde Defensa Civil explicaron que, además del impacto ambiental, el fuego provocó la quema de postes de luz, generando cortes de suministro en algunos barrios. Personal de la empresa de servicios ya trabaja en la reposición del servicio.

Prevención de incendios: recomendaciones clave

– No quemar pastizales, restos de poda o residuos.

– No arrojar colillas de cigarrillos desde autos, balcones o ventanas.

– No realizar fogatas en zonas no habilitadas y asegurarse de apagarlas correctamente.

– No tirar botellas o vidrios en terrenos baldíos, ya que pueden actuar como lupa y generar fuego.

El Municipio recuerda que el riesgo de incendios se mantiene en nivel “muy alto”, por lo que se recomienda *consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)* en la web municipal: www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios y, ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103.