Tras negarlo, Milei le aumenta el sueldo a los funcionarios hasta 100%, aunque él se excluye

Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510.

Aunque no se precisó oficialmente cuánto subirán los salarios, se dejpo trascender que experimentaron una pérdida de poder adquisito del orden del 60%. En ese marco, se habla de una suba de, cómo mínimo, del 60& pero que se elevan 100%.

Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones. De acuerdo a lo que pudo saber esta agencia, Milei también mantendrá congelado el sueldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que mantiene un duro enfrentamiento político.