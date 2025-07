Tras la eliminación en Qualy 1, Colapinto aseguró que “nos está costando la pista”

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que le “está costando la pista” a su equipo tras quedar eliminado de la Qualy 1 del Gran Premio de Gran Bretaña por un trompo que le hizo desbarrancar el auto.

Tras iniciar primero en la Qualy 1, el pilarense bajó al puesto 16 y, como si fuese poco, intentó doblar a toda velocidad en una curva pero el auto no le respondió al giro, hizo un trompo y desbarrancó. Los comisarios sacaron bandera amarilla y el pilarense parecía que podía salir andando.

Sin embargo, se lo notó afectado al auto en su andar y los comisario sacaron bandera roja y el piloto quedó eliminado de la qualy. Luego de este incidente, Colapinto aseguró que fue “una pena, creo que venía siendo un buen día pero, obviamente, no lo cerramos bien. Hay que seguir trabajando porque nos está costando bastante en esta pista y estas condiciones con el viento, también nos cuesta. Hay que enfocarse en mañana”.

“Había empezado a llover un poco también, no se que habrá pasado. La verdad que no sé, no tengo la certeza ahora. Una pena porque podría haber hecho un buen trabajo. Hicimos unos pasitos para mejorar el auto en general, creo que habíamos dado un paso pero, igualmente, nos está costando encontrar esa estabilidad y que el auto sea un poco más predecible a la hora de hacer las vueltas rápidas” agregó.

Por último, el argentino afirmó que “definitivamente, nos está costando y el auto no es el mejor pero estamos trabajando para mejorarlo. Patiné saliendo de la última curva, toque el piano y perdí el auto. Creo que fue de una forma bastante agresiva, una pena. Hay que seguir trabajando como equipo y mejorar todo esto”.