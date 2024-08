Tras haberse reunido con Milei, Macri relanza mañana la Fundación Pensar en Entre Ríos

El ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y distintos referentes del PRO relanzarán mañana en la provincia de Entre Ríos la Fundación Pensar, el think tank del partido amarillo.

Macri será el protagonista de esta actividad después de la cena que mantuvo ayer con el presidente Javier Milei, con quien mantiene una tensa relación de apoyo y rechazos que se expresa en los distintos debates del Congreso.

El evento de dos días de la Fundación Pensar, que convocó a un “Encuentro Regional sobre Federalismo“, reunirá a los equipos provinciales de la fundación y contará con la participación de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se informó a través de un comunicado.

Bajo el lema “La refundación de Pensar“, el relanzamiento tendrá lugar en el Hotel Marán de Paraná, donde se presentará el rediseño de la Fundación Pensar tras la asunción de la diputada Vidal como su presidenta en junio pasado.

Macri viene de haber mantenido este martes una reunión a solas con Milei en la Quinta de Olivos, en medio de la tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

El segundo encuentro de ambos en menos de dos semanas se llevó a cabo tras la decisión del espacio que fundó Macri de no acompañar al oficialismo en el decreto que otorgó 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE.

El puntapié inicial del encuentro de Pensar lo dará mañana a las 16 el anfitrión Frigerio; acompañado por la vicepresidenta del espacio, Silvia Lospennato.

A partir de las 17.30, tendrá lugar la Mesa de Gobernadores moderada por Scaglia, con la participación de Jorge Macri, Torres y el propio Frigerio.

El cierre de la primera jornada será a partir de las 19 y estará a cargo de Macri y Vidal.

Comparte esto: Facebook

X