Tras el ambiguo mensaje de Scott Bessent, Luis Caputo y Santiago Bausili viajan mañana a Washington

Que dijo Scott Bessent

Pero las palabras de el Secretario del Tesoro, que esta mañana le dio una entrevista a CNN causaron inquietud en el mercado argentino porque no aseguró un respaldo concreto que acreciente las reservas, sino un swap que implicaría además que se elimine el que ya existe con China, además de otros acuerdos con ese país.

Bessent enfrenta una dura resistencia interna al otorgamiento de facilidades a Argentina. Tras las críticas de agricultores por la baja de las retenciones a cero, Elizabeth Warren, Chuck Schumer, Bernie Sanders, Tammy Baldwin y Amy Klobuchar, entre otros senadores demócratas le pidieron al Secretario que no utilice los «dólares de los contribuyentes para apuntalar la campaña de reelección de un presidente extranjero». Ataron esa críticas a las negociaciones por el “cierre” del gobierno estadounidense, que se mantendrá en tanto no se apruebe el presupuesto.