Tragedia y solidaridad en Barrio Las Heras: un incendio deja a una familia sin hogar y necesita ayuda urgente

Una familia marplatense atraviesa un momento desesperante.Ayer un incendio destruyó por completo la vivienda que, con mucho esfuerzo y sacrificio, Celeste y su familia estaban terminando de construir en Vignolo 3110.

Celeste, una madre que cría sola a sus hijos —un bebé de 8 meses, una nena de 7 años y otra de 11, además de tener a su cargo a sus dos hermanas menores—, perdió absolutamente todas sus pertenencias y elementos del hogar.

La tragedia golpea aún más fuerte a las niñas mayores, quienes se encontraban de campamento al momento del incendio y, al regresar, deberán enfrentarse a la pérdida total de su hogar.

Por este motivo, la familia también solicita acompañamiento psicológico para ayudar a las menores a procesar el trauma.

La familia necesita a la comunidad para reconstruir su vida

Se hace un llamado urgente a la solidaridad para ayudar a Celeste a ponerse de pie y reconstruir su casa, asegurando que sus hijos vuelvan a tener un techo y puedan cubrir sus necesidades básicas.

Cómo colaborar

Materiales y reconstrucción: aportes económicos o materiales (ladrillos, cemento, chapas, aberturas, etc.) para levantar la vivienda.

Bienes de primera necesidad: ropa, calzado, pañales y elementos del hogar (muebles, electrodomésticos, colchones, vajilla).

Higiene y limpieza: artículos de limpieza y de higiene personal.

Educación: útiles escolares y material didáctico para las niñas.

Datos de contacto y lugar de recepción

Teléfono de contacto: (mamá de Celeste) 223 670 6900

Dirección para donaciones: Vignolo 3110, Mar del Plata

Alias para donaciones: uma.ailyn.natha

La solidaridad es el corazón de nuestra ciudad.

Hoy, una familia necesita de todos nosotros para volver a empezar.

Cada aporte cuenta. Muchas gracias