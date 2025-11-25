Tragedia en ruta 2: imputaron al chofer y creen que el accidente se debió a una imprudencia

El amanecer sobre la Ruta 2 encontró un escenario desolador: un micro volcado sobre el cantero central, chapas retorcidas, valijas desparramadas y pasajeros llorando entre los restos. La formación, que había salido del Oeste del conurbano rumbo a Mar del Plata, terminó de costado a la altura del kilómetro 325. El saldo fue inmediato y devastador: dos muertos y más de 40 heridos.

El chofer, que quedó atrapado entre los pedales y fue rescatado por bomberos, terminó aprehendido por homicidio culposo y lesiones culposas. Está internado en el Hospital de General Pirán, fuera de peligro pero bajo custodia policial, esperando el alta para ser llevado directamente a la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata.

La pesquisa quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia. Si bien el conductor dio negativo en el test de alcoholemia, la Justicia espera el informe toxicológico para determinar si había consumido alguna sustancia. Por ahora, la principal hipótesis apunta a una “conducción imprudente”, una maniobra que habría desencadenado el vuelco cuando el micro —con 56 pasajeros a bordo— se desvió y terminó cruzando el cantero central.

Las víctimas y el traslado de los heridos

Las dos personas fallecieron en el acto. El resto de los pasajeros fue asistido en pocos minutos, en un operativo que incluyó ambulancias de General Pirán, Coronel Vidal y apoyo de zonas cercanas. Más de 40 heridos fueron derivados, algunos con traumatismos graves y riesgo de vida.

La unidad pertenecía a la firma Turismo New Bus y llevaba a vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela que viajaban para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat, previsto en el Gran Hotel Provincial. El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, que finalmente fue suspendido tras conocerse la tragedia.

Mientras los peritos trabajan en el lugar y el fiscal espera las pruebas clave, la Ruta 2 volvió a mostrar su costado más oscuro: un viaje habitual convertido, en cuestión de segundos, en una escena de pérdida y horror.