Tragedia en Miami: echan a un funcionario que dijo que Argentina iba a investigar el accidente

El Gobierno ordenó el despido del capitán de ultramar Marcelo Covelli luego de que este anunciara públicamente que Argentina participaría en la investigación del accidente náutico ocurrido en Biscayne Bay, Miami, donde murieron dos niñas, entre ellas Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena. Mientras tanto, otra de las nenas que estuvo en el siniestro, de 7 años, fue dada de alta, y una cuarta permanece internada, aunque este jueves las noticias la daban como fallecida.

Covelli, quien se desempeñaba como director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), fue responsabilizado por difundir “información incorrecta” al referirse a un procedimiento sobre el cual el país no posee competencia alguna. Las investigaciones oficiales quedaron bajo la órbita exclusiva de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG).

La decisión fue tomada por el presidente de la JST, Federico Suleta, a pedido del titular de la Secretaría de Transporte, Luis Pierrini, de quien depende el organismo. La JST es la encargada de indagar las causas de siniestros aeronáuticos, ferroviarios, automotores y marítimos ocurridos en territorio argentino.

El comunicado oficial del organismo aclaró que, pese a que Argentina intervino en calidad de “Estado con Intereses de Consideración” por tratarse de una ciudadana nacional fallecida, “el Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente, ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción”.

En la colisión, que involucró una barcaza y un velero, también falleció la niña Erin Ko, de 13 años y nacionalidad chilena.

En las últimas horas fue dada de alta Calena Gruber, de 7 años. La niña fue enviada a su casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura. Las autoridades informaron que la otra víctima de 13 años, Arielle Buchman, continúa hospitalizada en condición crítica en el Jackson Memorial Hospital. De todos modos, el jueves circuló la información de que Buchman había fallecido. (DIB) MM