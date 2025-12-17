Tragedia en La Perla: Mueren tres ancianas en el incendio de un hogar geriátrico

La madrugada se volvió pesadilla en pleno centro de Mar del Plata cuando un incendio desató una escena de horror dentro de un geriátrico y dejó un saldo devastador: tres mujeres muertas, decenas de evacuados y personal de seguridad afectado por la inhalación de humo.

El siniestro se desató en la residencia “Sagrada Familia”, ubicada sobre Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce, mientras la mayoría de las personas dormían. Las llamas comenzaron en una de las habitaciones y, en cuestión de minutos, el fuego y el humo avanzaron por el edificio de dos pisos, dificultando el escape de las residentes, muchas de ellas con movilidad reducida.

Las primeras alertas movilizaron a varias dotaciones de Bomberos y ambulancias del SAME, que trabajaron contrarreloj para rescatar a los adultos mayores atrapados. En medio de un escenario cargado de desesperación y gritos, los socorristas lograron evacuar a numerosos residentes, pero al ingresar a las habitaciones más afectadas encontraron el peor desenlace.

Tres mujeres —dos de 95 años y una de 80— fueron halladas sin vida dentro del establecimiento. Una cuarta víctima, de 79 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), quien no falleció pese a la gravedad de su estado a raíz de la gravedad de las lesiones y la intoxicación.

El operativo fue de extrema complejidad. Producto del intenso humo inhalado durante las tareas de rescate, doce efectivos policiales debieron ser derivados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad para recibir atención médica.

El incendio fue finalmente controlado tras un amplio despliegue de emergencia, pero el impacto emocional fue inmediato: familiares, vecinos y personal del geriátrico vivieron escenas de profunda conmoción frente al edificio acordonado.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. Por el momento, sólo se confirmó que el foco ígneo se inició en una de las habitaciones del establecimiento. Peritos trabajan para determinar si hubo fallas eléctricas u otras irregularidades que hayan desencadenado la tragedia.