Tráfico y demoras en Ruta 2: miles de autos vuelven al AMBA tras fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culmina con un éxodo masivo de turistas desde la Costa Atlántica hacia Buenos Aires, lo que se ve reflejado en un importante tráfico en la siempre transitada Ruta 2.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ciudad de Mar del Plata vivió uno de sus mejores fines de semana en 15 años, siendo el epicentro de este movimiento turístico.

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que, entre las 13 y las 14 horas de este lunes, se registró un caudal vehicular sumamente alto en las Rutas 2 y 11 en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Tráfico y demoras en Ruta 2

Los números reflejan la magnitud del regreso:

En la Autovía 2, 2.181 vehículos pasaron por el peaje de Samborombón y 2.017 por el de Maipú en la hora pico reportada.

En la Ruta 11, el tráfico fue igualmente intenso, con 2.217 vehículos que se movilizaron mano a CABA en el mismo lapso.

Aubasa advirtió a los conductores sobre demoras desde el kilómetro 50 al 45 en la Autovía 2, a la altura de El Peligro (La Plata), debido a la reducción de calzada causada por un incidente vial en el kilómetro 46.isyg9A

El gran caudal de salida es el reflejo de un fin de semana histórico. Según el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), 158.775 personas arribaron a Mar del Plata en este feriado extendido, una cifra que lo consolida como el fin de semana largo del 20 de noviembre con mayor cantidad de visitantes desde 2010.

La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehg) confirmó el éxito turístico, señalando que la ocupación hotelera en la ciudad superó el 80%. #AgenciaNA