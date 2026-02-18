Ciudad

Trabajadores municipales emitieron duro comunicado adhiriendo al paro nacional

A LOS LEGISLADORES REPRESENTANTES DEL PUEBLO

En este momento histórico decisivo para la Nación, interpelamos a cada legislador y legisladora que se dice representante del pueblo y de los trabajadores, para que esté a la altura de su mandato popular.

Ser fiel a la historia, a la ideología y al legado no es una consigna vacía: es ser fiel a la democracia, a la familia trabajadora, a los humildes y a la Patria.

Les exigimos que representen a quienes deben amparar y proteger: a los jubilados, a los estudiantes, a los niños, a los enfermos y a cada trabajador y trabajadora de nuestra tierra.

Desde la CGT y desde cada gremio organizado, debemos recordarles una verdad irrefutable: ustedes son representantes del pueblo.

Y el pueblo no es la casta.
El pueblo es la mayoría trabajadora, la que produce, la que sostiene el país, la que no especula.

Advertimos con claridad: si no están a la altura de las circunstancias, el pueblo se los hará recordar.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon, reafirmamos que somos y seremos fieles a nuestros trabajadores, a nuestras familias y a nuestra historia.

Y alertamos públicamente: si su voto va en contra de nuestros representados, si votan contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los estudiantes, contra los niños y contra la Patria, quedará en evidencia que han elegido darle la espalda al pueblo al que dicen representar.

La historia honra a los próceres, pero también señala sin olvido a la verdadera casta: aquella que, a la hora de votar, le dio la espalda al pueblo.

Daniel Zacarías
Secretario General STM

Cristian Milasincic
Secretario Adjunto STM

Alejandra Ayek
Secretaria Docente STM

