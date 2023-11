Trabajadores de aplicaciones ante el anuncio de un programa de cobertura laboral: “Es histórico”

Programa de cobertura laboral para trabajadores de delivery: “Es fundamental poder contar con estos derechos básicos y que nosotros no teníamos”

Días después de las elecciones generales, el ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa, anunció que en caso de ganar el balotaje a partir del 15 de diciembre pondría en marcha un programa de cobertura laboral para los trabajadores cadetes y motoristas, en particular aquellos que trabajan con plataformas de delivery. Este contemplará el acceso a una ART, cobertura de obra social y aportes jubilatorios, derechos que hasta el momento no reciben. La medida impactará a más de 600 mil personas a nivel nacional y 2000 en Mar del Plata.

Alan Veltri, secretario General del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM), afirmó “Para nosotros es histórico. Es fundamental poder contar con estos derechos básicos y que nosotros no teníamos. Es un paso muy importante, que se garanticen ART, obra social y aportes hace que nosotros podamos laburar de otra manera”.

Desde la llegada de las aplicaciones digitales de delivery al país, como Pedidos Ya, Rappi y Glovo, en el año 2019, el reclamo de los repartidores ha sido incesante en busca de que el Gobierno trate la problemática del sector y defina un marco regulatorio para los trabajadores. Si bien hubo acciones para establecer una normativa en la legislatura porteña, e intentos de pasar una ley en el congreso, no fue hasta el momento de este anuncio, el 31 de octubre, que se oficializó una propuesta concreta.

A principios de este año, Veltri había manifestado la necesidad de garantizar estos derechos básicos y más, “efectivamente, lo que nosotros queremos garantizar son los derechos que le faltan al sector; derechos básicos como aguinaldo, vacaciones, un sueldo digno, una jornada acorde a nuestro trabajo”.

“Lo que es aplicaciones los chicos se pagan su vestimenta, su caja. La moto es la herramienta de trabajo de cada uno. El mantenimiento por el desgaste sale todo de nuestro bolsillo. Hoy el motoquero promedio, para mantener su moto tiene que pagar la nafta, seguro, algún que otro parche, repuestos. Que los trabajadores tengan que pagar la caja para transportar los productos es triste; son elementos que debería pagar la empresa”, afirmó el gremialista.

Sin embargo, poder pagar un seguro o una ART es para unos pocos. “Lo que conlleva no tener absolutamente nada cuanto tenes un accidente es quedarte en tu casa sin cobrar. Pero teniendo esa cobertura uno va a poder seguir cobrando y eso es importantísimo”.

“Nosotros hicimos un relevamiento y tenemos un 90% de precarización y un 80% de los trabajadores no están formalizados. Debemos ser alrededor de 2000 repartidores. Somos un sector que sufre muchos accidentes, muchos robos, y es por ahí donde nos enfocamos también en empezar a mejorar”, resaltó el referente de SICAMM.

Frente a estos anuncios, Veltri manifestó: “Nosotros a través del sindicato teníamos obra social para los compañeros que tenían monotributo, pero bueno ahora esto va a estar financiado y asistido por el Estado entonces lo vemos como una protección. Cambia absolutamente todo el panorama”.

Si bien con esta medida el Estado se estaría haciendo cargo de la situación, los reclamos hacia las empresas son más complejos: “Es muy difícil poder sentar a un representante porque la realidad es que no hay. Son empresas que no son de acá. Siempre se habla de la igualdad de condiciones y nosotros como trabajadores no estamos en igualdad de condiciones con esas empresas. Porque a la hora de discutir no se puede al no tener una cara visible”, agregó Veltri.

Para llegar a un sueldo digno, “en lo que es el trabajo independiente de plataformas los compañeros mismos elijen sus turnos, sus horarios y va a depender de la demanda de cada empresa. Pero mayormente es entre 8 y 10 horas por día que se está en la calle. Sea para cualquier plataforma son las horas que requiere para poder decir bueno, sacamos un sueldo digno”, dijo Veltri y agregó: “Lo que ahora vemos es que aparecen estos derechos y acompañados de este sueldo, va a cambiar totalmente. Va a rendir más el sueldo”.

Actualmente los trabajadores ya están en posesión de la información para registrarse en la prueba piloto, que se va a realizar desde mediados de diciembre. “De a poquito estamos empezando a organizarnos. Existe la posibilidad de que todas estas medidas sean ley y ahí es donde apuntamos y aportamos nuestro granito para que los compañeros y compañeras estén protegidos como corresponde”. PortalUNMDP.

