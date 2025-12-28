Arte y Espectáculos, Teatro

Toscano y Machín protagonizarán “Relatividad” en la Sala Piazzolla

por Redacción

Del 8 al 11 de enero, a las 21:30, se presentará en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) la obra “Relatividad”, protagonizada por Gabriela Toscano, Luis Machín y Catherine Biquard, bajo la dirección de Carlos Rivas.

Escrita por el dramaturgo estadounidense Mark St. Germain, la pieza explora un encuentro ficticio entre Albert Einstein y una misteriosa periodista en 1949. La trama se desarrolla en un clima atravesado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el impacto reciente de la bomba atómica.

La historia comienza cuando una mujer aborda al célebre científico con la intención de entrevistarlo. La reunión, que se lleva a cabo en la casa de Einstein y bajo la estricta vigilancia de su secretaria privada, parece en un inicio un diálogo amable destinado a repasar aspectos conocidos de su vida. Sin embargo, la conversación adquiere un tono cada vez más tenso e inquietante.

La periodista insiste en indagar sobre un episodio enigmático del pasado que Einstein intenta evitar. A medida que avanza el intercambio, la mujer revela conocer un secreto que el físico ha intentado ocultar durante toda su vida, desatando una trama de carácter casi detectivesco.

