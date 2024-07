Tomás Rambert es baja en Alvarado por una lesión en la rodilla

El delantero de Tomás Rambert, de Alvarado , reveló este jueves en el programa LA VOZ DEL ESTADIO por las radios Éter (90.5 de 18.00 a 20.00) y por Residencias ( 96.5 FM) de 13.00 a 14.00 que ” la rodilla me tiene a mal traer .. ya venía con algunas molestias, pero decidimos con los médicos parar un poco, porque me preocupó que juntaba agua … operar ? Espero no tener que desdecirme y por eso no lo descarto rotundamente, pero me dicen que la evolución es muy satisfactoria ..

El sábado Alvarado visitará a All Boys en Floresta y se especial con que el flamante refuerzo Leandro Moreira sea su reemplazante

aquí el audio completo

Comparte esto: Facebook

X