Tomás Federico : el 5 que le faltaba a Alvarado llegó de Rafaela

El mediocampista se convirtió en nuevo refuerzo de Alvarado y se sumó este miércoles al plantel de Pablo Martel. Nacido en Rafaela el 18 de mayo de 1998, jugó 30 partidos en la última temporada de la Primera Nacional en Güemes.

Con 28 años tiene un largo recorrido. El paso por el «Gaucho» fue bueno y sumó muchos minutos, además de conocer de sobra la categoría por haber jugado más de 100 partidos entre Unión de Sunchales y Belgrano de San Francisco.

Sus inicios fueron en 9 de Julio de Rafaela y dio el salto a San Martín de Tucumán donde jugó 5 encuentros en Primera División y debutó nada más y nada menos que ante River en el Monumental. También tuvo un paso por el ascenso italiano.

El propio Federico se presentó en el programa LA VOZ DEL ESTADIO radio y streaming