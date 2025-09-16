Tolosa Paz denunció que el superávit del Garrahan fue destinado a un fondo de inversión de Caputo

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó al Gobierno nacional por el manejo de los recursos del Hospital Garrahan.

Según reveló tras un pedido de acceso a la información pública, más de 40 mil millones de pesos de superávit fueron depositados en un fondo de inversión en lugar de destinarse al funcionamiento del centro de salud pediátrico de referencia en la Argentina.

“¿Querés saber dónde está la plata del Garrahan? Hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno tuvo que mostrar los números: 40 mil millones de pesos los pusieron en una cuenta de fondos de inversión. En lugar de utilizarlos para el hospital, se los dieron a Toto Caputo para mantener el dólar barato”, expresó Tolosa Paz en sus redes sociales.

En un video difundido junto al posteo, la legisladora explicó: “El monto que facturó el Garrahan es de un 453% de aumento, que se logra a partir de toda la estructura de los recursos profesionales del hospital. Pero ustedes van a ver un número que es 18.709 millones de pesos. Ese es el superávit que tiene hoy el Garrahan, pero al mismo tiempo una contracara: el enorme ajuste que ha hecho el hospital. No nos interesa en lo más mínimo si es a costa de que se hayan ido más de 200 especialistas”.

Tolosa Paz afirmó que el superávit se destinó al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini del Banco Nación, lo que en su visión responde a la necesidad del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de mostrar equilibrio fiscal. “ Van a terminar liquidando los 30, 40 o 50 inmuebles que hoy tiene el Garrahan, donados por ciudadanos en un acto de enorme generosidad, para poder consolidar la timba financiera que lleva adelante el presidente Javier Milei” , advirtió.

Según la denuncia de la diputada, esta política derivó en una reducción superior al 30% en la compra de medicamentos oncológicos, además de la precarización laboral de residentes y becarios. “No solamente ajustaron con el personal del Garrahan, sino que también disminuyeron el 30% de los medicamentos oncológicos dentro del plan de compra del hospital”, subrayó.

Finalmente, Tolosa Paz responsabilizó directamente a la conducción económica y sanitaria nacional: “Vinieron con una idea, con un método: ajustar para seguir la timba financiera que le garantice a Toto Caputo lo único que vino a hacer a la Argentina, endeudarnos y garantizarle al sistema financiero mundial rentabilidades extraordinarias. Lo hacen incluso con el esfuerzo del Garrahan, dejando en el camino la vida de niños, niñas y adolescentes”.