Se inauguró un gimnasio en el mismo lugar donde funcionó el casino clandestino Hermitage durante años, durante la gobernación de Daniel Scioli, e insisten desde el oficialismo que es la articulación de lo público y lo privado cuando es clara la cesión del espacio público en favor de un privado. Es como la referencia del padrinazgo de la Plaza Mitre a la empresa Transportes 9 de Julio que maneja la segunda caja de la MGP por la recolección de residuos y la planta de tratamiento de los mismos, a través de una cartelización de empresas que responden al mismo grupo económico

En el acto de inauguración el intendente en uso de licencia acompaña al intendente interino juntos a Aldrey Iglesias en la inauguración de otro gimnasio, nunca un lavadero, el clásico de hoteles vacíos que investiga la UIF. Montenegro aceptó ser orador el 27 de enero en el acto central del Derecha Fest.

El dato político central es la confirmación en Mar del Plata de la presencia de Javier Milei. El Presidente fue anunciado como parte del evento, lo que refuerza el perfil del festival como un espacio de alineamiento ideológico y respaldo explícito a su figura y a su programa político. La convocatoria presenta la actividad como una extensión de la “batalla cultural”, un concepto recurrente en el discurso libertario para describir la disputa de sentido en el plano simbólico, mediático y académico.

La edición marplatense se inscribe en una saga que ya tuvo un antecedente relevante en julio de 2025, cuando La Derecha Fest se realizó en Córdoba. Aquel encuentro reunió a referentes del liberalismo y del conservadurismo local, combinó charlas políticas con una fuerte impronta cultural y funcionó como vidriera del ecosistema intelectual que orbita alrededor del mileísmo.

Ahora, el traslado a Mar del Plata suma un componente estacional y simbólico: la playa como escenario de militancia ideológica. En plena temporada alta, La Derecha Fest busca ampliar su alcance y capitalizar la visibilidad de la ciudad balnearia, con la promesa de más detalles sobre los participantes y las actividades en los próximos días.

A su turno, el intendente Agustín Neme agradeció la inauguración del nuevo emprendimiento. “Es un orgullo y un placer estar acá”, dijo. Y consideró que la apertura refleja “los mismos objetivos que venimos compartiendo con Guillermo (Montenegro), de unir el esfuerzo entre lo público y lo privado”, se escribe en La Capital.