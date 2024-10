Todos jugaron para Deportivo Madryn

Parece de un cuento del gordo marplatense Osvaldo Soriano. A falta de 3 fechas, los cuatro equipos que marchaban en punta de la zona B de la Primera Nacional no pudieron ganar como locales !

Aldosivi perdió con Defensores de Belgrano; Colón con San Telmo; Nueva Chicago empató con angustia frente a Deportivo Morón, y en la noche, cayó Gimnasia de Mendoza a los 53′ del segundo tiempo con Temperley, luego ir ganando desde los 4 minutos del partido.

Este lunes a las 21.10 Atlanta recibirá a Deportivo Madryn. Si los sureños se imponen, darán alcance a Nueva Chicago con 62 puntos, y según la cantidad de goles que pueda convertir el aurinegro, podría ser el nuevo líder. Chicago tiene + 14 en diferencia de gol y Dep Madryn tiene + 11

La tabla muestra a NUEVA CHICAGO 62; ALDOSIVI 60 , San Telmo, Dep Madrýn ( con un partido menos) y Gimnasia de Mendoza 59; Def Belgrano 57; Colón 56; Mitre de Santiago del Estero 53 – hasta allí los 8 al Reducido, pero hay que dirimir , cuando restan jugar 6 puntos, quién gana la zona para jugar la primera final con San Martín de Tucumán.

Aldosivi debe viajar al Chaco con For Ever el sábado próximo y cerrar en la 38 nada menos que con San Telmo. Nueva Chicago va A Tenperley y cerrará de local con Brown de Adrogué que juega por no descender. Gimnasia de Mendoza viaja a Brown de Adrogué y termina de local con Almagro; Deportivo Madryn será local con Alte Brown y culmina con Colón en Santa Fe; Y San Telmo antes de visitar el Minella recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Comparte esto: Facebook

X