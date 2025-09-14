Todos «juegan» para Alvarado, menos Alvarado que perdió en Madryn

Arsenal había perdido el sábado en Salta. Hoy perdió Ferro con San Miguel. Calro que Guemes ( con el «caballo de lComisario) siempre gana. Pero Alvarado no puede alegarse por aquellos, porque per sé: nada.

El comentario de Valentín de Ramallo de LA VOZ DEL ESTADIO radio de los sucedido en el Golfo, está aquí

Alvarado cayó con el puntero de la Zona A, por la fecha 31 de la Primera Nacional. De penal, Bruno Pérez le dio las tres unidades a Deportivo Madryn, y hundió al equipo de Jara y Peña en el último lugar de la tabla.

Era muy dificil imaginar al «Torito» llevandose algo de Puerto Madryn. Enfrente estuvo el lider de la zona que se perfila para llegar a la final por el ascenso. Alvarado ofreció lo mismo de siempre y mostró porqué está donde está.

En el primer tiempo el local mereció abrir la cuenta y lo hizo. Arrinconó a la visita en varios lapsos de la primera etapa, y a los 33′, luego de que Cristian Gorgerino (que cada vez que lo utilizó Marcelo Vázquez brindó más problemas que soluciones) cometa un penal totalmente evitable por una mano extendida, Bruno Pérez lo cambió por gol. Del lado visitante, un par de aproximaciones sin ningún tipo de peligro.

En el complemento, Alvarado tuvo la más clara a los 50′, con una pelota «pinchada» de Joaquín Susvielles para Facundo Ardiles; al lateral derecho le quedó perfecta en la medialuna pero su remate se fue apenas desvíado del palo izquierdo de Yair Bonnin. Luis Silba tuvo el segundo, en primera instancia en un rebote dentro del área pero le erró al arco, y en segundo término con un cabezazo fuerte que no tuvo destino de gol.

En el «Torito», los cambios no modificaron nada, como sucedió en la gran mayoría de los partidos de esta campaña. El «Aurinegro», sin «pelarse el lomo» y a la espera de que los minutos corran lo más rápido posible, dejó los tres puntos en la Patagonia. La de Alvarado, una imagen de un equipo entregado a su suerte, de un elenco que lo único que transmite es desolación.

El triunfo de Güemes ante Racing de Córdoba por 1 a 0 lo compremete aún más. El próximo domingo ante Los Andes, en Mar del Plata, a las 15.30, ganar o ganar para seguir con vida en esta lucha.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A (con nueve puntos en juego)

…

Quilmes 36 puntos

All Boys 36

Almagro 34

Güemes 33

Ferro 32

———————————–

Arsenal 31

ALVARADO 29

— Descenso

SINTESIS

DEPORTIVO MADRYN: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez; Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego y Nazareno Solís; Luis Silba y Germán Rivero. DT: Leandro Gracián.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla, Mateo Ortale y Cristian Gorgerino; Thomaw Amilivia, Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: 34′ Pérez de penal (MAD).

CAMBIOS MADRYN: 57′ Ezequiel Montagna por Pérez; 77′ Nicolás Maná por Silba y Santiago Postel por Solís; 88′ Elías Ayala por Rivero.

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Tomás Fernández por Ortale y Agustín Bolivar por Gorgerino; 62′ Facundo Russo por Ardiles; Tomás Bolzicco por Amilivia y Matías Pérez por

INCIDENCIAS: 33′ penal para Deportivo Madryn.

ESTADIO: El Coliseo del Golfo.

ÁRBITRO: Adrián Franklin.