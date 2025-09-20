Todo el poder de Metallica con el homenaje de Recycler

La banda marplatense Recycler, especializada en recrear el legado de Metallica, ofrecerá un show tributo en vivo hoy a las 21:00 en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredon 3017). Esta presentación se integra al “Mes del Blues” con una dosis extra de distorsión, destacando lo mejor de la icónica agrupación heavy metal.

Con un repertorio cargado de clásicos inmortales del heavy metal, Recycler invita a los fanáticos a revivir la intensidad de una de las formaciones más influyentes en la historia del rock.

Desde riffs demoledores hasta baladas emblemáticas, la banda propone una experiencia única para quienes disfrutan del sonido característico de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.