Todavía sigue Espert en las boletas de las elecciones a 13 días del 26 O: Todo contrarreloj

«El presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas -como partes- las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa», dice el escrito de Bejas.

Rempresión de boletas: los antecedentes

Anteriormente, la Justicia electoral se opuso a la reimpresión de las boletas con un costo por encima de los 12.100 millones de pesos, al entender la “imposibilidad material y temporal» de volver a imprimir y distribuir 14 millones de boletas.

A su vez, también adujo «jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral y la doctrina reiterada de ese Tribunal en materia de orden público electoral”.

Para los libertarios, «quedó demostrado a juicio de esta Alianza, que la reimpresión resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable, siempre que medie una decisión judicial urgente, ello sostenido en las sólidas garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior de la Nación durante su exposición». Además, los representantes de LLA expresaron su malestar con los plazos del proceso, al afirmar que “se notificó finalmente su fallo a las 19:28 del día siguiente, jueves 9 de octubre del corriente”.

El ministro de Interior, Lisandro Catalán, había asegurado el miércoles que hay fondos subejecutados en los recursos destinados para las elecciones. Si bien se quieren más de 12.500.000.000 de pesos para reimprimir las boletas en PBA, aseguró que hay más de 15.500.000.000 disponibles para utilizarlos ante alguna incidencia como esta. A pesar de que reconoció que los tiempos son apremiantes, aseguró que operativamente es posible reimprimir esta próxima semana las boletas y distribuirlas contrarreloj antes del 26.