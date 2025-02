“Todas las áreas sensibles perdieron frente a la inflación”: Menos y peores servicios

Fue la primera y rápida conclusión tras una larga jornada de debate en el Palacio Municipal donde se oyeron fuertes críticas acerca de la partida presupuestaria afectada por el Ejecutivo local para el corriente año. Luego de una introducción por parte de la bancada oficialista explicando los principales puntos de la Ordenanza elevada por el Intendente, todos los bloques opositores salieron al cruce por la conformación del propio Presupuesto y “las prioridades” que tiene la actual gestión de gobierno.

Por parte del bloque de Unión por la Patria, el concejal Diego García marcó distintas cuestiones de “ las áreas más sensibles ” que para el bloque opositor son falencias y faltas importantes en el despliegue de políticas públicas en General Pueyrredon. “ Uno piensa que en el 2025, luego de un 2024 difícil, se va a poder avanzar en las soluciones que necesita General Pueyrredon: lamentablemente no es así ”, comenzó García, y siguió “ todas las secretarías percibieron un ajuste presupuestario en términos reales con respecto a la inflación del 2024, que fue de 118% ”.

Salud

El edil de Unión por la Patria, que además es presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, tuvo fuertes críticas acerca de la partida presupuestaria para dicha área municipal. “ En comparación con el 2024, perdió un punto en la totalidad del presupuesto: en 2024 representaba el 12,5% y este año es del 11,5% ”, afirmó.

El año anterior esta secretaría fue foco de grandes críticas por parte de la oposición, sobre todo en lo respectivo al funcionamiento de los Centros de Atención Primaria, los cuáles se han visto envueltos de numerosos reclamos vecinales sobre su funcionamiento, la cantidad de personal disponible, la falta de medicamentos y el estado de su infraestructura. “ ¿Cómo pensamos asistir la demanda de cobertura de salud? La mitad de la ciudad no cuenta con esta cobertura ”, sentenció Diego.

Dentro de una mirada integral, el concejal opositor destacó la importancia de un buen funcionamiento del sistema de salud primaria, que “ con CAPS que realmente funcionen alivianaríamos el sistema de salud provincial, que se encuentra atendiendo la demanda primaria que deberían atender los propios CAPS ”. De la misma forma, advirtiendo que fue una propuesta suya presentada en el 2024, destacó la implementación de la Telemedicina, pero mostró su disconformidad sobre la decisión de licitar y privatizar el servicio: “ nuevamente se propone un negocio al privado ”.

Por otro lado, con la reciente renuncia de la titular del SAME, arremetió contra la falta de ambulancias en General Pueyrredon, las cuáles no se encuentran presupuestadas y, por lo tanto, no se incorporarán móviles para atender la emergencia médica. “ Mínimo deberíamos tener 4 ambulancias cada 100 mil habitantes, así lo dice la OMS. En Mar del Plata tenemos 6 de las cuáles 3 quedarán fuera de uso este año, no van a comprar ambulancias por lo que vamos a estar bastante complicados para mejorar el servicio ”, afirmó.

Desarrollo Social

“ Una de las secretarías que mayor recorte tuvo ”, comenzó García sobre este punto. Contextualizando la fuerte crisis social y económica que azota al país y particularmente a la ciudad, García señaló que “ hay 80 mil vecinos que no tienen lo básico para comer todos los días y que se encuentran bajo la línea de indigencia ”.

En este marco, el concejal se refirió a la partida presupuestaria para la compra de alimentos, que recibió una propuesta de la implementación de una tarjeta que “ termine con las limitaciones burocráticas y que contenga mayor transparencia en el recurso y sea más efectivo ”. En el 2024 se dió una fuerte discusión en el recinto por la subejecución de la partida afectada a la compra de alimentos, que no fue utilizada en su totalidad y que por tanto “ se traduce en menos alimentos para quienes más lo necesitan, sobre todo para nuestros niños y niñas ”. García, además, aclaró que se entiende que “ lo ideal es que nuestras familias tengan un trabajo digno, que puedan efectuar las compras de los insumos básicos, no queremos asistencialismo. Pero de todas maneras tenemos un grave problema, la mitad de la ciudad se encuentra bajo la línea de pobreza, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ”.

Por otra parte, también se refirió al hecho de que no haya políticas claras para las personas con discapacidad: “ No hay ni una obra, ni una bajada accesible a una playa, la instalación de semáforos sonoros, colocación de baldosas podotáctiles, nada ”, afirmó.

De la misma manera, hubo fuertes críticas frente a la falta de políticas para las personas mayores o para las niñeces: reducción de capacidad de los hogares, menos asistencia alimentaria.

Seguridad

Uno de los temas más polémicos del último tiempo en Mar del Plata, que fue tomado por el Intendente en su despliegue comunicacional en redes y en los medios de comunicación, también recibió fuertes críticas del edil de Unión por la Patria.

Advirtiendo una posible primera respuesta, Diego comenzó diciendo que “ ya sabemos que la Provincia de Buenos Aires debe dar seguridad a los bonaerenses, pero los municipios presupuestan recursos y trabajan en coordinación dando asistencia con tecnología, personal humano e insumos en materia de seguridad. Si sos ejecutivo te pones al frente y tomás decisiones para revertir los datos horrorosos que tiene General Pueyrredon ”.

Advirtiendo que ya estamos en el sexto año de gestión del municipio, García pidió por más y mejores políticas para combatir la inseguridad, destacando números y estadísticas que no hacen más que seguir creciendo en los últimos años, cómo ya había expresado el concejal en redes sociales y en distintos reportajes en medios.

“ Hablamos de otra de las secretarías que sufrió un ajuste con respecto a la inflación, lo cuál viendo los números que tenemos está mal, debería ser el tema a resolver y donde el Intendente debe poner todos los recursos necesarios ”, sentenció el concejal.

Desde la bancada opositora se advirtió que hay cada vez menos recursos destinados a la protección comunitaria y a la prevención del delito, “ representando tan sólo el 33.1% del presupuesto disponible de la secretaría: el dinero destinado para combatir el principal problema de la ciudad es tan solo 9 mil millones de pesos ”.

De la misma manera, uno de los puntos centrales de la intervención fue la compra de 11 cámaras, “ con las que se pretende mejorar el sistema de videovigilancia ”. También se advirtió sobre la paradoja de la supuesta ampliación del Anillo Digital, siendo que no se comprarán cámaras lectoras de patente, “ claves para recuperar vehículos robados ”.

Por último, Diego hizo hincapié en los “ graves números que estamos teniendo en cuanto a los accidentes de tránsito, 47 víctimas fatales en el 2024, la cifra más alta de los últimos 5 años ”. Además, señaló que se espera un aumento en la recaudación de las fotomultas, pero no hay políticas específicas para bajar estos números preocupantes: “ la política de prevención de accidentes de tránsito evidentemente fracasó ”.

Recolección de residuos

Otro de los puntos que desde Unión por la Patria se vienen criticando fuertemente, sin ir más lejos en una de las últimas sesiones del año pasado el propio Diego García expuso una cuestión previa al respecto, advirtiendo lo caro que es el servicio y lo mal que funciona en todo General Pueyrredon.

En el marco del presupuesto, se proyecta un aumento del dinero destinado a este servicio, mientras que por otro lado se proyecta reducir en 4.000 cuadras la recolección de la basura para el 2025.

“ Queremos vivir en una ciudad limpia, ambientalmente sustentable y comprometida con las futuras generaciones ”, se posicionó el concejal.

Infraestructura barrial

El último punto desarrollado por el concejal, donde destacó la falta de políticas claras para los barrios periféricos de la ciudad. “ Hemos escuchado que van a implementar mejoras en los barrios, pero seguimos sin saber cuáles, diganme cuáles son, diganmelo ”, comenzó.

En el mismo sentido, hizo referencia a la polémica Tasa Vial implementada hace ya un año: “ tenemos una tasa que la pagan desde el que vive en un barrio privado hasta un vecino que vive en Colonia Barragan, y seguimos teniendo barrios sin asfalto, vecinos que hace años viven en calle de tierra y aspiran el polvo de la calle desde que nacen hasta que se mueren ”. Asimismo, el edil destacó que también “ tenemos barrios sin cloacas, agua corriente, luminarias, salas de salud, garitas, lo básico para vivir mejor ”.

Para finalizar, el concejal expresó que “ desde que gobierna Montenegro General Pueyrredon, vivimos en una ciudad más desigual, más sucia y más insegura ”.

El presupuesto fue aprobado con los votos del interbloque oficialista y entrará en vigencia en los próximos días. La semana próxima el Concejo Deliberante retomará su actividad habitual con comisiones.