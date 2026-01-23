Tibia presentación de Aldosivi en el debut 2026

Un cero que no rompe el molde en el debut

f

Buenas tardes para todos. Aquí estamos, en este escenario que tanto nos duele y tanto queremos, el José María Minella. Una tarde de jueves donde el fútbol volvió a convocar a la familia marplatense; unas 10 mil personas le dieron un marco respetable a este arranque del Torneo Apertura 2026. Pero, hay que decirlo con claridad, el espectáculo estuvo en las tribunas y no dentro del rectángulo de juego.

Aldosivi y Defensa y Justicia empataron 0 a 0. Un resultado que, si uno lo mira desde la frialdad de los números, le sirve al equipo de Guillermo Farré para sumar en el debut, pero que desde el análisis futbolístico nos deja con el gusto a poco de quien espera un banquete y se retira con apenas un aperitivo.

En el primer tiempo, el equipo portuense intentó hacerse dueño de la pelota con el criterio de Esteban Rolón —lo mejor de la tarde— y la movilidad de Martín García. Sin embargo, el «Halcón» de Varela, fiel a la escuela de Mariano Soso, se agrupó bien, cerró los caminos y apostó a un orden táctico que por momentos hizo el partido monótono, casi anestesiado.

Aldosivi tuvo sus aproximaciones, especialmente una intervención de Martín García que exigió a Fiermarín, pero le faltó esa «puntada final», ese desequilibrio que transforme la intención en realidad. Defensa, por su parte, tuvo en los pies de Portillo y la jerarquía de Rubén Botta algunas pinceladas de peligro que Axel Werner resolvió con la solvencia de un arquero de equipo grande.

El segundo tiempo fue un desfile de cambios. Farré movió el banco buscando frescura con el ingreso de Alan Sosa y la potencia de Villarreal, pero la estructura del partido ya estaba soldada. Defensa se conformó con el punto y Aldosivi, a pesar de empujar con más ganas que ideas en el cierre, no encontró la llave para abrir el cofre.

Se fue el debut. Un punto para cada uno en una tarde donde el sol marplatense brilló más que el fútbol. Habrá que trabajar mucho, especialmente en la generación de juego, porque para ganar en esta selva de la Liga Profesional, con el orden solo no alcanza.

Aldosivi : Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo y Fernando Román; Federico Gino, Esteban Rolón, Roberto Bochi y Martín García; Natanael Guzmán y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 23 ‘ Tomás Fernández, Lucas Rodríguez y Alan Sosa por García, Novillo y Guzmán, y a los 40’ ‘ Franco Leys y Alejandro Villarreal por Bochi y Rolón.

Defensa y Justicia : Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Damián Fernández y David Martínez; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Julián López y Elías Pereyra; Rubén Botta y Juan Gutiérrez; Juan Miritiello. DT: Mariano Soso.

Cambios: ST 21 ‘ Abiel Osorio por Gutiérrez, 21′ Samuel Lucero y Mateo Aguiar por Botta y Pereyra, y 45’ Nazareno Roselli y Agustín Hausch por Fernández y Miritiello.

Goles: No hubo.

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: José María Minella.

DECLARACIONES DE GUILLERMO FARRÉ

El resto de hoy,. Banfield 1 (Méndez) Huracán 1 (Caicedo)

Unión 0 Platense 0

Instituto 0 Vélez 1 (Andrada a los 91′)

Ctral Córdoba Santiago del Estero 0 Gimnasia de Mendoza 1 ( Simoni a los 5′)