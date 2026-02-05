“Terapia” se presenta con una propuesta de humor y reflexión

La obra “Terapia” se presentará mañana y el sábado a las 21:30 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9), bajo la dirección de Alberto Rosatto.

La propuesta, escrita por Martín Giner, aborda la pregunta “¿quién es el loco?” en el contexto de la sociedad del Siglo XXI, donde los mandatos sociales imponen formas de pensar, decir y actuar para ser aceptados. Desde esa premisa, la obra invita a reflexionar sobre los límites entre la normalidad y la locura.

A través de la comicidad y el sinsentido, la puesta busca provocar la risa como una manera de aliviar la angustia que generan esas imposiciones sociales. La historia se desarrolla en torno a un doctor y su paciente que, durante tres sesiones, intentan hallar respuestas a sus propios interrogantes. La incógnita central es si lograrán encontrarlas.

“Terapia” es una producción de Del Globo Producciones y cuenta con las interpretaciones de Leyla Zilberberg y León Viano Galvé.