Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

Entre los Bonares los más cortos tienen mejor desempeño, con el Bonar 2030 subiendo 1,0%, mientras el Bonar 29 avanza marginalmente 0,1%. En contraste, el Bonar 29 cae -0,2% y el 2041 -0,8%.

Con estos datos el índice de riesgo país se mantiene en 829 puntos básicos, lo mismo que el cierre de este lunes, alejando de momento toda posibilidad de que Argentina vuelva a salir a los mercados voluntarios de deuda.

Dólar tranquilo

En el mercado cambiario el dólar oficial (Banco Nación) se acomodó unos peldaños a la baja, quedando en $1325 para la compra y $1365 para la venta, con una baja de -0,36%, en tanto que el blue se mantiene estable en $1345 y $1365 para ambas puntas.

Los dólares financieros, por su parte, muestra una leve baja de -0,20% en el dólar MEP, hasta $1360,01, mientras que el Contado con Liqui permanece estable sin cambios. En cuanto al dólar turista retrocede -0,36%, con $1774,50.