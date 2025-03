Tensión en C5N: Marcela Pagano denunció que “otras personas” ponen plata para salir en TV

La diputada y periodista Marcela Pagano protagonizó un tenso cruce con Jorge Rial en C5N, donde defendió su permanencia en La Libertad Avanza, tomó distancia de Martín Menem y de los operativos represivos de Patricia Bullrich, y lanzó una fuerte acusación: “Otras personas ponen plata para estar en los medios“.

La frase surgió en el cierre de la entrevista, cuando el conductor le preguntó si temía represalias dentro del oficialismo tras sus declaraciones. “Yo no puedo pagar para estar en ningún lugar, ni lo haría jamás. Pero que conste que tampoco este espacio me lo gané porque puse plata, como otras personas”, respondió Pagano, sin dar nombres.

Cruce con Jorge Rial y su postura sobre la represión

Durante la conversación, la diputada libertaria intentó despegarse de la violencia en las manifestaciones de los jubilados y lamentó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la última protesta.

“Me duele en lo personal. A veces la gente no sabe que los fotógrafos arriesgan su vida para cobrar, porque si no presentan su trabajo, no ganan un peso. Hay mucha precariedad en el periodismo”, dijo Pagano.

Ante esto, Rial le retrucó que los videos mostraban con claridad la represión policial. “Vi algunas imágenes y al principio me parecía que no podía ser una bala de goma. Espero que la Justicia investigue bien qué pasó”, respondió ella.

Además, defendió el derecho a la protesta, pero advirtió sobre infiltraciones: “El derecho a protestar es legítimo, pero hay pillos que infiltran las marchas para generar incidentes”.

Santiago Caputo y las internas en el oficialismo

Consultada sobre el rol de Santiago Caputo en el Gobierno, Pagano evitó una definición contundente:

“Tuve pocas veces diálogo con él, no me consta que maneje operativos. Pero Javier Milei lo menciona constantemente como un estratega”.

“Si el presidente lo eligió, yo respeto eso y confío por traslación en esas personas”, agregó.

En un tramo de la entrevista, Rial le preguntó si temía represalias tras sus dichos. “No estaría acá sentada si tuviera miedo. Solo le temo a Dios, que todo lo ve. Y la única justicia en la que creo es en la divina”, respondió.