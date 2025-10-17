Tensión en acto de Milei: una mujer con un cuchillo intentó agredir a un fotógrafo tras escapar de la custodia

Un acto de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Tres de Febrero se vio empañado por un grave incidente de seguridad que culminó con una mujer detenida tras intentar agredir con un cuchillo a un fotógrafo. La sospechosa, de unos 50 años, ya había sido demorada por la Gendarmería tras haber estado a escasos centímetros del mandatario mientras este daba un discurso desde una camioneta.

El hecho, que generó conmoción y reavivó la preocupación por la seguridad en los actos proselitistas, tuvo como uno de sus focos principales la agresión a un trabajador de prensa. Según los reportes, luego de zafarse de la custodia de Gendarmería en un primer momento, la mujer se dirigió contra un fotógrafo que cubría los acontecimientos, con aparentes intenciones de apuñalarlo.

Tras este segundo y alarmante episodio, la agresora intentó darse a la fuga, pero finalmente fue interceptada por un policía de civil y arrestada en el interior de un supermercado cercano. Las imágenes de su detención, captadas por testigos con sus teléfonos celulares, la muestran visiblemente alterada y gritando que no la filmen.