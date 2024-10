Temporada alta: Inseguridad, restricciones con cortes de luz y Brasil;  Mar del Plata complicada

¿Mauricio Macri compra todo lo que vende Montenegro, por una foto para exhibir La Ciudad del SI? Hummm…El marketing es un arma del PRO, pero la gente sabe de hartazgo y en 2023 hubo traducción en votos: leer LLA. Y mal que nos pesa. En el Coloquio de IDEA recomendaban: Abstenerse del verso

La provincia de Buenos Aires no está dotando del personal capacitado de la Escuela Juan Vucetich y los municipios del interior de la Provincia no tienen respuestas sobre la incorporación de los egresados que son asignados al despliegue del Gran Buenos Aires, debido a un alarmante cantidad de hechos delictivos.

La situación se ha reconocido por informes que se han elaborado desde distintos municipios, y se reflejan hasta por propia inercia en el caso de General Pueyrredon, por distintas organizaciones vinculadas a la asistencia de víctimas del delito y siniestros de tránsito, que son procedencia de fuentes muy bien informadas.

Asimismo, se ha detectado la falta de renovación de las unidades móviles, que ya han vencido los plazos que funcionan en la medición de su vida útil. Prosiguen asimismo con la carga de sólo 8 litros de combustible por turno, que en unidades de esa cilindrada no aseguran el despliegue adecuado que requieren las cuadrículas.

Ni con los refuerzos propios del Operativo Sol, Mar del Plata cubrirá el plantel necesario para atender a su población estable, como ocurrió anteriormente con la incorporación de la UTOI. Especialistas consultados en la última horas, han dado cuenta que no se han ensamblado el estratégico 911 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la estructura del COM donde el intendente Montenegro en modo campaña anunció que iba a atender desde el momento de su asunción.

Con la desinformación se ha desmantelado el departamento de estadísticas, fundamental para trazar diagnósticos, planes de prevención y asignar metódicamente los ya escasos recursos humanos y de logística, que permiten optimizar el sistema.

Tampoco se ha podido avanzar en el acceso a la información de los hechos de inseguridad que se producen en General Pueyrredon, sino que además no se conocen los registros de los siniestros viales que se han multiplicado en la totalidad de la zona urbana.

En el caso del abastecimiento de energía eléctrica, Mar del Plata aumenta la demanda en función del crecimiento que provoca la temporada de verano y sus altas temperaturas. Y este dato no es menor debido a que afecta al normal suministro de la luz eléctrica, imprescindible para sostener la movida nocturna, sino que además impacta con la normal provisión de agua corriente dado que las bombas de succión y la planta de tratamiento de Camet , de manera indispensable requieren una prestación continua. Linealmente hay que leer reducción del consumo. Un fuerte adversario del riesgo de una inversión segura.

Pero si adolecer de insumos básicos que no aseguran la competitividad turística , se agrava el panorama si además se observan las agresivas ofertas de precios y financiación, que está promoviendo Brasil con sus seductoras bellezas balnearias y clima asegurado, deja en franca desventaja al EMTURyC herido con la desafectación de recursos de campaña, que son desviados a otra índole de aplicación, por ejemplo ser rueda de auxilio económico financiero para completar el pago de la nómina completa de personal de la MGP.