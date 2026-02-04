Teatro y humor crítico en “Cambiá esa cara”, dentro del ciclo “Escena bonaerense”

La obra “Cambiá esa cara”, escrita y dirigida por Natalia Kramer, se presentará mañana y el viernes a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Marítimo 2280), como parte de la programación impulsada por el ciclo “Escena bonaerense”.

La propuesta escénica ensambla personajes claroscuros e intenta reflexionar sobre el rol de la mujer, la maternidad y la familia como reflejo e institución del sistema patriarcal, sin perder el humor y sin emitir juicios, mostrando una realidad que muchas veces permanece invisibilizada.

“Cambiá esa cara” aborda estas problemáticas desde una mirada crítica y sensible, combinando situaciones cotidianas con elementos de ironía para invitar a la reflexión sobre los vínculos y los mandatos sociales.

El elenco está integrado por Alita Núñez, Mariana Cammi, Cecilia Leonardi, Candela Franiuk, Axel Otarola y Mariano Rodríguez, con asistencia de dirección de Jonatan Yedro.