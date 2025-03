“Te voy a hacer mierda”: grave denuncia contra Santiago Caputo, del diputado que acompañaba a Facundo Manes

…

El jefe del bloque de diputados nacionales Democracia para Siempre Pablo Juliano estaba sentado al lado de su compañero de bancada Facundo Manes durante la Asamblea Legislativa del sábado pasado cuando, según su relato, el asesor presidencial Santiago Caputo amenazó al neurólogo desde el palco y le dijo que lo iba a “hacer mierda”

“Cuando termina la sesión, Caputo le grita fuerte y desaforado directamente a Manes. Estaba sacado. Se ve en el video. Lo que escucho es ‘Vos no estás limpio, te voy a hacer mierda’”, reveló el radical bonaerense.

“En un momento lo miraba fijamente y no le decía nada. Facundo no le quitó la mirada, no se la bajó tampoco, como diciendo ‘quién te creés que sos’”, comentó sobre el curioso duelo de miradas al estilo “western” entre Caputo y Manes que se viralizó en las redes sociales.

Este episodio, del cual Juliano fue testigo directo ya que ocupaba la banca contigua a la de Manes, ocurrió un rato después de que el presidente Javier Milei cruzara al científico en medio de su discurso.

“Cuando el presidente le contesta a Facundo, él estaba de espaldas mostrando la Constitución a los palcos” donde se encontraban Caputo, Daniel Parisini (“Gordo Dan”), Agustín Romo y Sebastián Amerio, apuntó el jefe del bloque DPS en declaraciones radiales.

Juliano señaló que la reacción de Milei, quien interrumpió su mensaje en la Asamblea Legislativa para chicanear a Manes, sucedió después de que él le hiciera una pregunta al presidente sobre el “criptogate”.

“El que le hizo una pregunta al presidente fui yo y le consulté si cuando pensaba en endurecer las penas incluía las penas de estafas por el criptocate. Hay una sobrerreacción. Ellos pueden plantear cualquier barbaridad y después no se puede preguntar nada”, se quejó el diputado radical.

Sobre cómo escaló la situación con Caputo yendo a buscar a Manes a un pasillo para increparlo, Juliano no se anduvo con vueltas y consideró que en el Gobierno “juegan a los Peaky Blinders” y “andan con patotas y matones”.

“Mañana se presenta la denuncia en los Tribunales. Están trabajando abogados penalistas y constitucionalistas. Es por amenazas contra Santiago Caputo”, confirmó.

“A Manes le dieron dos cortitos. No fue Caputo. Una cosa es la situación de amenaza y otra cosa los golpes”, indicó, y agregó: “Facundo es un médico que se involucró en la política y no está acostumbrado a estas situaciones”.

Por otra parte, Juliano reveló que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo lo invitó a pelear fuera del Congreso.

“Me invitó a pelear. Estoy convencido de que quieren tapar el tema de las criptomonedas con todo esto. Es una estrategia y es una mirada personal. El nivel de exageración y de violencia es efectiva. Me rehúso a construir un discurso político desde el lugar de la violencia como hace Milei”, diferenció.