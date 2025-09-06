«Te rajaron por vago»: Marcela Pagano estalló y denunció una operación de «gente gagá» contra Santiago Caputo

La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, lanzó una fuerte embestida contra el periodista Pedro Paulin, en el marco de las repercusiones por el escándalo de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Pagano acusó directamente al comunicador: «A vos te rajaron por vago y por mitómano del diario Clarin»

En su mensaje, Pagano aseguró que Paulin está siendo «usado» por (Daniel) Santoro para una «riña personal» y afirmó que el objetivo final de la publicación es «porque están operando contra Santiago Caputo». Según supo Noticias Argentinas, la diputada cerró su ataque calificando al periodista como «una hormiga utilizada por gente gagá».

El contraataque de Pagano se produce en tándem con su pareja, el abogado Franco Bindi, quien también apuntó contra el periodista («un vago») y negó las acusaciones de su ex socia, Gisella Robles, comparándola con la serie «Bebé Reno»: «Actúa como una psicópata (…) JAMAS fue mi pareja«.

El origen del cruce: la denuncia de la ex de Bindi

El estallido de Pagano y Bindi responde a un informe de Clarín basado en declaraciones de Robles, ex pareja y socia del abogado, quien lo implicó directamente en el «Watergate» libertario.

Gisella Robles afirmó «no tener dudas de que él participó» (Bindi) en la grabación y filtración de los audios de Spagnuolo, y apuntó también contra Pagano.

Además, Robles denunció que tras la victoria de Javier Milei, Bindi le aseguró que serían «seis meses nada más, después asume Victoria Villarruel». La denuncia también vincula a Bindi con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau y el chavismo.