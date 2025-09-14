TC En San Luis: Ledesma clasificó 6º y ganó Canapino de punta a punta

Christian Ledesma ocupó el sexto lugar en la competencia y se ubica en la misma posición de la Copa de Oro con 33 puntos.

Agustín Canapino ganó la Final de la 11ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se llevó el triunfo, el 3° para él este año y el 2° de forma consecutiva. El podio lo completaron Julián Santero (Ford Mustang) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). En esta nota encontrás la crónica de la carrera, el campeonato, la Copa de Oro RUS y la tabla de resultados.

De punta a punta, como le gusta al Titán, se llevó la victoria en el trazado puntano. El arrecifeño había largado la carrera desde la posición de privilegio, producto de haber ganado la serie más rápida, y nunca puso en peligro su lugar hasta cruzar la bandera a cuadros. Es la 18ª victoria en su historial desde que debutó en el TC, la 3ª este año (el que más ganó) y la 2ª de manera consecutiva. Con este resultado, se consolida como líder del “minitorneo” con 61 puntos.

Por detrás terminó Julián Santero (Ford Mustang), que fue poleman el día sábado y ganador de la 1ª selectiva. El mendocino venía de ser el último triunfador en este circuito en las anteriores 2 visitas de la “máxima” al “Rosendo Hernández”, pero no le alcanzó para pelear con Canapino. El campeón 2024 de la categoría aún debe ganar si quiere revalidar su corona y quedan 4 carreras para terminar el campeonato. No obstante, este resultado le permite ubicarse 2° en la Copa de Oro RUS a 17 unidades del arrecifeño

Canapino fue 2° en la clasificación, a 0s011 de Santero; ganó la serie más rápida y se llevó la Final de punta a punta. (ACTC)

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás el 4 y 5 de octubre.

Qué dijeron los 3 del podio

“Le agradezco a todo mi equipo. Estoy muy feliz, estamos en un momento espectacular y creo que es mérito de todo lo que trabajamos para llegar acá. Si bien gané de punta a punta, la pista estuvo muy complicada y casi pierdo el auto en varias oportunidades. Este es un gran paso para alcanar el objetivo nuestro, que es el campeonato”, señaló el ganador de la prueba.

“Felicito a mi equipo y sponsors. Fue una linda carrera, a fondo siempre. Creo que Agustín se benefició del aire limpio, pero también estuvo muy sólido todo el fin de semana. Creo que rescatamos el mejor resultado posible para este fin de semana, por lo que solo nos queda ganar y plantarnos como candidatos al título”, fueron las palabras de Santero, quien terminó a 1s610 de Canapino y acumula 24° podios en 113 carreras en el TC.

Julián Santero hizo la pole position, ganó la 1ª serie y terminó 2° en la Final. (ACTC)

“Fue una carrera a fondo y me ayudó la salida del auto de seguridad. Corrí el podio hasta donde pude y finalmente se me dio. Hoy e auto nuestro demostró que está muy bien, así que vamos a pelear este torneo”, fueron las palabras de Mangoni, quien terminó a 1s903 de Canapino y sumó su 18° podio en 169 carreras en el TC. Es el 2° podio este año, el anterior había sido en la 2ª fecha del TC en El Calafate.

