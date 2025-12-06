TC en La Plata: Ledesma hizo el 33º tiempo y Canapino fue el más rápido

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación de la 15ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en La Plata, marcando la última cita de la Copa de Oro RUS. El piloto del Canning Motorsport selló un tiempo de 1m22s725 y logró su 17ª pole position este año, marcando también el récord para el circuito. Superó a Marcelo Agrelo (Toyota Camry), por 0s442, y a Mariano Werner (Ford Mustang), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. En esta nota podrás ver la crónica y la tabla de resultados.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de la pista. En la 1ª tanda, Canapino selló un tiempo de 1m23s849. En tanto que en la 2ª volvió a bajarlo a 1m23s203. Finalmente, El Titán redujo aún más el registro y marcó un 1m22s725 para revalidar el récord de vuelta. El propio arrecifeño ya era el dueño de la estadística con la pole position que consiguió en 2024 tras la desclasificación de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

A Canapino solo le bastó un giro de velocidad para establecer el mejor tiempo de la tanda clasificada, algo que lo acerca cada vez más al título del Turismo Carretera. Por si fuera poco, igualó un récord que comparten Juan María Traverso, José María “Pechito” López y Matías Rossi: hacer 7 pole position en una temporada de TC.

“Salió una vuelta perfecta. Le pido al público que por favor no invada la pista porque es muy peligroso para todos. Las carreras las hacemos entre todos’”, dijo el poleman de la jornada.

Al momento de salir el 3° grupo clasificatorio, el cual incluía a los 4 aspirantes al título, el público invadió la pista. Los comisarios deportivos resolvieron sacar la bandera roja, por lo que la sesión se detuvo por 3 minutos.

“Salió una vuelta perfecta. Se me viene mi viejo a la cabeza. Tener este presente no es sencillo. Doy todo por el automovilismo que es mi pasión. Soy afortunado de tener el mejor auto y el mejor equipo. Pasión, esfuerzo y sacrificio, eso es todo lo que hay que poner para triunfar”, dijo el poleman de la jornada.

“Estoy contento de seguir mostrando un gran potencial. Me hubiese gustado llegar con posibilidades de pelear el título, pero no me puedo quejar del rendimiento que tuve a lo largo del año. Estuvimos mezclados en los grandes nombres de la categoría, así que eso también lo puedo disfrutar”, dijo Agrelo que quedó a 0s442 del líder.

Ledesma quedó lejos pero sigue en carrera

Christian Ledesma es el piloto con más carreras en el Turismo Carretera (419) y con 49 años viene de lograr su 27º triunfo en la categoría, demostrando que sigue vigente. Con su experiencia y habiendo logrado su único título de TC de manera aplastante en 2007, el marplatense opinó sobre el dominio que marcó Agustín Canapino en la última parte del actual torneo, que lo deja a las puertas de su 5° corona.

“Canapino tuvo un rendimiento exageradamente superlativo con respecto al resto de la categoría. Yo hacía como 4 años que no ganaba una carrera y él ganó 4 seguidas -analizó Ledesma en diálogo con SoloTC y agregó un dato contundente-. La comparación que yo siempre hago: el campeón del torneo pasado (Santero), que ganó 2 carreras, este año todavía no pudo ganar. Y después viene uno y te gana 4 carreras seguidas como si nada”.

Los números del dominio

En las 14 fechas disputadas hasta el momento, el Titán de Arrecifes logró 5 victorias, 7 podios, 6 pole position y 8 series. Y solo en 3 carreras terminó detrás del 6° puesto. Mientras que en la 3ª fecha en Neuquén ganó la clasificación, la serie más rápida y era el favorito a ganar la Final, pero se suspendió por el fuerte viento.

En el marco de un campeonato normal, sin Copa de Oro, Agustín se hubiese consagrado 1 fecha antes de Toay. Actualmente tiene una diferencia de 71 puntos con Julán Santero en el torneo general, cuando hay 70,5 en juego este fin de semana en el autódromo de La Plata. Mientras que en la Copa de Oro, que define al monarca, está 57,5 unidades por encima de su escolta Santiago Mangoni.

Ledesma y su demoledor 2007

En la temporada 2007, Ledesma se consagró campeón de TC con 3 fechas de anticipación a bordo de un Chevrolet del HAZ Racing Team, que fue etiquetado como de “otro planeta” por ser muy superior al resto. A Matías Rossi (Chevrolet), su escolta en el certamen, le sacó 104 puntos de ventaja.

A lo largo de las 16 fechas de aquel torneo, Christian cosechó:

6 victorias

9 podios

4 pole position

11 series

Solo en 3 carreras finalizó detrás del 5° puesto.

Es lo más similar que se encuentra en la historia reciente en relación al dominio actual de Canapino. Sin embargo, Ledesma aclara que las situaciones no son idénticas, principalmente por el formato de definición. “No son comparables las épocas, porque en ese momento no había Copa de Oro, era muy distinto”, sostuvo el marplatense.