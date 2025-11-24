Tapia mostró el apoyo de intendentes a su gestión en Ceamse y dio una sugestiva señal a la interna del PJ

Claudio «Chiqui» Tapia volvió a dar una muestra de poder político al reunir a todos los intendentes del conurbano, que dieron un fuerte apoyo a su gestión al frente de la Ceamse el organismo que maneja los residuos del Área Metropolitana.

Con el argumento de hacer un repaso de sus ocho meses al frente de la Ceamse, Tapia también posó para una foto que tuvo su eco dentro del peronismo, al mostrarse con cuatro intendentes que juegan fuerte en la discusión por la conducción del PJ bonaerense.

Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), posaron con Tapia en el centro y luciendo el regalo que les hizo el también presidente de AFA: camisetas de la selección con el 10 estampado junto con los respectivos apellidos de los intendentes.

La instantánea sacudió los chats internos del peronismo bonaerense, donde algunos se animaron a hablar del nacimiento del «Grupo AFA» y hablan de una suerte de padrinazgo de Tapia.

Como contó LPO, un grupo de intendentes del conurbano postula a Otermin para el PJ, posicionándolo como un candidato de consenso entre Kicillof y Cristina. Una opción de «centro», una alternativa a las posturas más extremas.

En ese lote que no representa a La Cámpora, pero tampoco el axelismo duro, se ubican, además de Otermín, Granados, Achaval y Mantegazza como referentes.

«Acá arrancó!», posteó el intendente de San Vicente junto con la foto del grupo con Tapia, luego de la presentación que el titular de la Ceamse hizo del balance de sus ocho meses de gestión, donde presentó mejoras en infraestructura y equipamiento, mejores condiciones de trabajo y una planificación para lo que viene.

Además de ese grupo, Tapia reunió a intendentes de todos los signos políticos, desde Ramón Lanús (San Isidro) y Jorge Etcheverry (Lobos) del PRO, pasando por Javier Osuna (Las Heras) del Frente Renovador, el camporista Damián Selci (Hurlingham), hasta los axelistas Fernando Moreira (San Martín)y Mariano Cascallares (Brown), entre otros.