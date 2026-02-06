“Tango, que te recontra tango” llega con un homenaje a Piazzolla

La compañía La Nouvelle Dance presentará el espectáculo “Tango, que te recontra tango” este sábado 7 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), bajo la dirección de Ana María Zaninetti.

La obra propone un homenaje vibrante al legado de Astor Piazzolla y combina danza, música y poesía en una puesta escénica que recorre distintos momentos autobiográficos y narrativos del compositor.

El espectáculo ha sido presentado en importantes escenarios del país y en 2024 fue elegido para celebrar los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, consolidándose como una producción emblemática de la región y del tango contemporáneo.

En escena, un ballet integrado por seis bailarines aporta energía y expresividad a un repertorio que incluye obras inmortalizadas por Piazzolla, como “Libertango”, “Adiós nonino” y “Balada para un loco”.