“Tango furia” llega al Teatro Auditorium con más de 30 bailarines en escena

Hoy a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos) se presentará el espectáculo “Tango furia”.

Con más de 30 bailarines en escena, la compañía, bajo la dirección de Emmanuel Marin, propone un espectáculo que combina la pasión del tango argentino con una puesta coreográfica de gran energía y virtuosismo.

La función contará con la voz en vivo de la cantante Anastasia Romanova y la participación especial del grupo Auquinco Malambo, conformando una propuesta artística que celebra y difunde la cultura nacional.

Con un importante despliegue escénico, “Tango furia” recorre los orígenes del tango y su evolución hasta el denominado tango for export, invitando al público a vivir una experiencia que integra música, danza y tradición en una misma noche.