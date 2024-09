Tandil y Olavarría en similares procesos de venta de inmuebles públicos: Cómo es en Mar del Plata la ciudad del sí

Los municipios de Tandil y Olavarría se hallan incursos en procesos de venta de bienes públicos mediante llamados a subastas nacional e internacional, con lo cual accederían a importantes fondos que serían afectados al patrimonio municipal a modo de obras y servicios, según las ordenanzas en las que trabajan los respectivos concejos deliberantes.

Tanto en uno como en otro caso, los valores de tasación están debidamente esclarecidos a través de tasaciones de organismos competentes, y no se fijan a cambio de vagas excepciones ni compensaciones en jurisdicciones extrañas a esas municipalidades. Los valores aún sin aprobar estriban en el orden de entre US$ 2.500.000.- en el caso de Tandil y hasta de US$ 4.300.000.- según oferta de Loma Negra en Olavarría.

En General Pueyrredon, sin embargo, no se puede acceder a determinar con precisión a cuánto ascendería el valor inmobiliario de la construcción de 35 pisos en torres en zonas Premium de 125 metros de altura, ubicadas en privilegiadas ubicaciones de la franja costera y adyacencias a las principales arterias, con centros comerciales que forman parte del sector de mayor consumo de la ciudad.

La polémica que se ha encendido en la política marplatense tan afecta al clima de negocios, ya se ha transformado en una ronda de negocios, con la participación de los mayores estamentos de decisión política de la ciudad, a través de las instituciones conformadas a través del voto popular.

