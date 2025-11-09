Tandil vuelve a tener el salame más largo del mundo: 487,22 metros

El salame más largo del mundo

Un montacargas bajó el carrete que contenía los cerca de 2.000 kilos de salame, trasladado desde un camión de la empresa Cagnoli. Con la ayuda de decenas de voluntarios, comenzó el desenrollado, en una maniobra que requirió despejar la avenida Illia para permitir el avance del vehículo. Tras unos veinte minutos de trabajo, el montacargas retrocedió entre los aplausos del público y comenzó medición oficial.

De acuerdo con El Eco, a las 20.47 se igualó la marca de 2019 (87,5 metros); a las 20.51, la de 2021 (120 metros); y a las 21.06, la de 2022 (190 metros). Luego se superaron los 310 metros de 2023 y, en medio del baile y la ovación del público, se alcanzaron los 401 metros del evento anterior. Finalmente, a las 21.42, el escribano confirmó que Tandil recuperó el récord mundial del salame más largo. (DIB)