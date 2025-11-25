Tandil vivió un fin de semana XXL a pleno, con fuerte movimiento en toda la ciudad

…..

Tandil volvió a ser una de las vedettes del mapa turístico bonaerense durante el fin de semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional. Con la ciudad colmada de visitantes, la hotelería y las cabañas trabajaron al 100% y la gastronomía se movió “muy, muy bien”, según el balance que realizó el director de Turismo del Municipio, Diego Martín, en diálogo con ABChoy.

El contexto ya venía marcando que sería un fin de semana especial. A nivel nacional, el informe de la CAME relevado por distintos medios indicó que 1.694.000 turistas viajaron por el país durante los cuatro días, un 21% más que en el mismo feriado de 2024, con un impacto económico estimado en $355.789 millones. Tandil fue incluida entre los diez destinos más visitados, dentro del corredor serrano bonaerense, con alojamientos reservados con mucha anticipación.

En la Provincia de Buenos Aires, el movimiento fue particularmente intenso. Mar del Plata recibió cerca de 160 mil visitantes y tuvo hoteles completos en todas las categorías, en el mejor fin de semana largo de los últimos quince años, de acuerdo a los datos del Ente Municipal de Turismo y de las cámaras hoteleras locales.

El flujo en las rutas obligó a Vialidad bonaerense a restringir la circulación de camiones de más de 7 toneladas en horarios pico, para descomprimir los accesos a la Costa Atlántica y otros destinos turísticos de la región.

En ese marco, Tandil volvió a posicionarse como uno de los lugares preferidos de la provincia. No es un fenómeno nuevo: ya en otros fines de semana extra largos recientes, la ciudad aparecía en los informes oficiales junto a Chascomús, Junín o Carhué como uno de los destinos más elegidos por su naturaleza serrana y sus propuestas al aire libre.

“En líneas generales fue muy, muy bueno. Tanto la asociación de cabañas como toda la hotelería tuvieron ocupación plena sábado y domingo”, resumió Diego Martín. Según detalló, el nivel de reservas ya venía alto desde los días previos, y esos últimos lugares que quedaban “dando vueltas” terminaron de ocuparse sobre la marcha.

Desde la oficina de Turismo, el movimiento se sintió fuerte: hubo consultas permanentes el viernes y el sábado de visitantes que llegaban sin reserva a la ciudad y recorrían alternativas en busca de una cama disponible. Muchos debieron ajustar sus planes, cambiar de categoría de alojamiento o alojarse en localidades cercanas ante la falta de plazas libres.

El clima también jugó a favor. Con jornadas templadas y sin lluvias, las sierras y los espacios verdes lucieron llenos de familias, grupos de amigos y parejas que aprovecharon para caminar, hacer trekking suave, recorrer el Lago, el Parque Independencia o las clásicas postales serranas. “Terminó acompañando el clima y, como siempre, la agenda cultural que tuvimos, que fue muy buena”, destacó Martín.

Esa agenda fue un imán extra para la decisión de viajar a la ciudad. El encuentro “Tandil celebra Italia”, el recital de Abel Pintos y una grilla cargada de actividades culturales y recreativas durante los cuatro días sumaron argumentos para inclinar la balanza por Tandil frente a otros destinos que competían en la región. “Todo eso tracciona siempre para que la gente decida por Tandil, y eso está buenísimo”, subrayó el funcionario.

La gastronomía fue otro de los grandes ganadores. Restaurantes, cervecerías, casas de picadas y bares de barrio trabajaron con muy buena afluencia. “Con los prestadores con los que estuvimos charlando, todos hablan de un buen movimiento en lo gastronómico”, contó Martín. Las colas para conseguir mesa en los horarios centrales del mediodía y la noche se repitieron en distintos puntos de la ciudad.

El buen momento no pasó desapercibido para las autoridades nacionales. Durante el fin de semana, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, visitó Tandil y, en un encuentro con el intendente Miguel Lunghi y representantes del sector privado, destacó la ocupación plena de la ciudad y el trabajo conjunto para impulsar el corredor turístico “Mar y Sierras”, que integra a Tandil con Balcarce, Mar del Plata y Necochea.

El combo de clima agradable, sierras verdes, agenda cultural potente y una estructura turística que viene profesionalizándose hizo que este fin de semana XXL se sienta casi como una “mini temporada” en la ciudad. “En líneas generales salió todo muy bien, la gente se fue muy conforme”, cerró Martín, con la vista ya puesta en los próximos fines de semana largos y en la temporada de verano, en la que Tandil volverá a buscar su lugar entre los destinos más elegidos del país.