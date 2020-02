Tandil vive un fin de semana largo colmado de turistas y hubo que derivar a ciudades vecinas

La ciudad vive un primer fin de semana largo con un porcentaje muy alto de ocupación y eso se nota en todos los paseos, restaurantes, cervecerías y demás comercios que tuvieron un movimiento constante durante los últimos tres días. Además, se dio algo que hace tiempo no sucedía, las reservas con anticipación, ya que los turistas acostumbraban tomar la decisión de viajar a último momento, lo cual hacía muy imprevisible el tema de la ocupación en los distintos alojamientos.

De acuerdo a datos oficiales recabados por El Eco de Tandil, la ocupación estimativa fue del 95 por ciento. No obstante, sábado y domingo estuvo todo completo, a tal punto que fue necesario derivar visitantes a localidades aledañas.

En tanto, ayer algunos turistas comenzaron a regresar a sus hogares pero se espera que la mayoría se retire de la ciudad en el transcurso del día de hoy.

Y la mayor afluencia de público, como suele suceder, fue de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque también hubo visitantes de localidades vecinas que hicieron alguna escapada de un día y de otras provincias.

Ni siquiera la lluvia pasajera que hubo ayer por la tarde desalentó a los turistas de seguir recorriendo paseos, ya que un rato después de la tormenta, lugares como el Parque Independencia estaban llenos de gente.

Un fin de semana “muy bueno”

Bruno Cerone, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, evaluó que “este primer fin de semana largo es muy bueno, la ciudad se notó con mucha gente que vino especialmente por los tres días. Y ya mañana (por hoy) empiezan a regresar para su ciudad”.

Asimismo, aseguró que en el Cerro El Centinela hubo mucha gente durante todo el fin de semana. “El estacionamiento estuvo completo todo el día, hasta hoy (por ayer) a la tarde se largó a llover un rato y tipo 16.30 tuvimos que cerrar las aerosillas por las tormentas, pero el paseo estuvo los dos días completo”, aseguró.

Cerone sostuvo que “la expectativa que teníamos se cumplió, de que iba a ser un fin de semana muy bueno, muchas familias, había también un torneo de fútbol en Tandil que vinieron jugadores de afuera y eso sumó más gente”.

“Viene también mucha gente de la zona con los chicos que están por empezar a cursar en Tandil en la facultar, que vienen a pasar un día solo, pero la mayoría viene a pasar el fin de semana, reserva”, remarcó.

Y explicó que “en el Hotel Libertador vimos que no vino mucha gente sin reserva. Esperemos que sea una constante en todos los fines de semana largos de todo el año, que son 12”.

También gente sin reserva

Por su parte, Fernanda Díaz, de la Asociación de Cabañas, consideró que “en lo que respecta a ocupación en cabañas en Carnavales es muy alto el porcentaje. Aquellas que han tenido alguna cancelación por algún imprevisto de los huéspedes han logrado completarlos al momento, así que se notó mucha gente también que vino sin reserva a jugarse a ver si encontraba lugar. Permanentemente aparecía gente sin alojamiento y ahí tratando de ir ubicándolos en los huecos producto de alguna cancelación”.

“A algunos no los pudimos ubicar, derivamos a la Dirección de Turismo en esos casos”, señaló.

Y agregó que “el promedio fue de 3 a 4 noches, hoy (por ayer) se retiraron algunos y el resto mañana (por hoy). Muy positivo este fin de semana, pero pasado el martes es impresionante la cantidad de lugar que queda libre. Mucha concentración de gente el fin de semana largo pero el resto de la semana tanto previo como posterior, se nota la falta de turistas a pesar de ser verano todavía”.

Una ciudad verde

Mario, de la vecina localidad de Olavarría contó a El Eco de Tandil mientras paseaba con su esposa por el Parque Independencia que vinieron a pasar el día y que es la primera vez que visitan la ciudad.

“Es hermoso. Tenemos que volver con más tiempo para recorrer más. Y nos agarró la lluvia pero aprovechamos para cargar combustible, no influyó en el paseo”, señaló.

En tanto, Luis de la localidad de Rafael Castillo contó que es la primera visita que hacen a la ciudad y que les gustó “mucho”. Destacaron que es un lugar “limpio y tranquilo”.

Por su parte, Luciano, de Bahía Blanca, que arribó a la ciudad con un grupo de amigos y amigas, contó que llegaron el sábado y agregó que “la verdad que la estamos pasando bien, anduvimos por El Centinela, Cerro Leones, salimos de noche, de día, recorrimos bastante, lo que más nos gustó es la tranquilidad y el verde, justo estábamos hablando eso, de cómo resalta el verde de la ciudad, cosa que Bahía no se caracteriza por eso precisamente, es bastante más gris”.

“La atención en algunos lugares muy bien y en otros no tanto, excursiones no hicimos, fue todo particular pero la atención en restaurantes, cervecerías y demás fue un poco y un poco, no fue mala la atención pero tampoco es destacable. Notamos que no fue la mejor atención al turista, falta de empatía, sería la mejor definición”, señaló.

El Eco de Tandil