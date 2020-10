“Tandil, Olavarría y Azul” son el nuevo epicentro de casos, dijo Kreplak

De hecho, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, decidió abandonar las normas impuestas por las Provincia y diseñar su propio sistema de fases de aislamiento social. Un experimento que no se cumplió en casi lo más mínimo y que despertó un brote de casos realmente preocupante: con más de 2 mil contagiados de COVID.

Aun así, desde el ministerio de Salud bonaerense creen que el descenso de casos en el Conurbano es un alivio importante. Para Kreplak eso se debe más que nada porque “hay un 30% menos de la población circulando debido a que no hay clases presenciales, a que los trabajadores con hijos a cargo y los adultos mayores están en sus casas”.

En diálogo con FM FutuRock, el viceministro se refirió también a la próxima temporada de verano y aseguró que se intentará “no internar en los lugares turísticos”, al tiempo que remarcó que “la gente que dé positivo y esté en condiciones, deberá volver a su casa”.

También anunció que se está preparando la logística “para la vacunación masiva” y detalló que se está “empezando a capacitar vacunadores para la aplicación en cuanto esté”.

