Tandil: Lunghi pidió “hacer un esfuerzo más por cuidarnos”

El intendente Miguel Lunghi envió un mensaje a través de sus redes sociales, algo habitual en esta pandemia, a toda la sociedad de Tandil, pidiendo “un esfuerzo más” y asumiendo que durante estos meses “me vieron -y me seguirán viendo- tomar decisiones, asumir compromisos y aceptar todas las responsabilidades”

EL MENSAJE

Muchas veces me escucharon decir a lo largo de estos años algo que todos sabemos pero que en estos momentos tiene mucha más significación: Tandil tiene gente buena.

Todos somos gente de Tandil. Nos conocemos, nos saludamos, somos amigos o conocidos. Vecinos o clientes. Pacientes o familiares. Y entre todos, ahora más que nunca, nos tenemos que cuidar en este difícil momento de la Pandemia que nos afecta a todos en un mundo sin distinciones.

Como tandilenses todos hemos hecho distintos esfuerzos para cuidarnos, para cuidar a los otros, para resistir, para ayudarnos, para acompañarnos, para poner el hombro al lado del que sufre, del que la pasa mal. Una vez más mi reconocimiento especial por su entrega y su dedicación al personal sanitario, al de seguridad, el de los puestos de control, a los voluntarios y a los encargados de brindar ayuda social tanto desde el municipio como desde decenas de entidades de bien público.

Ya van seis meses de una crisis sanitaria como la que el mundo moderno no conocía. Superar esta situación depende de todos y cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Esperemos que de la mano de una vacuna todo esto termine lo más pronto posible. Hasta que eso ocurra, tenemos que hacer un esfuerzo más por cuidarnos.

Nosotros además tenemos la obligación de seguir honrando el compromiso y el honor que nos encomendaron como gobernantes de todos los tandilenses. Eso hicimos en todos estos años y ahora más todavía, siguiendo día a día la evolución de esta pandemia con nuestra mirada cercana y de pleno conocimiento de lo que pasa en nuestro sistema sanitario, con el convencimiento que es el mejor camino para superar estos días oscuros.

Ya me conocen: no soy un intendente que decide quedarse cómodo en su sillón, esperando que las cosas se resuelvan solas. Ante la pandemia sanitaria, la pandemia económica y la pandemia social me vieron -y me seguirán viendo- tomar decisiones, asumir compromisos y aceptar todas las responsabilidades, buscando lo mejor para Tandil y todos los tandilenses.

Les agradezco de corazón a todos ustedes por la responsabilidad individual y el compromiso colectivos que demostraron siempre y en este momento difícil. Juntos vamos a salir adelante.

El Diario de Tandil