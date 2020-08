Tandil: La Policía infraccionó a más de 20 personas en una fiesta clandestina a metros de la comisaría Segunda

Cabe recordar que el fin de semana pasado también se infraccionó a 19 personas que participaban de una fiesta en Frondizi y Japón, en la zona de Don Bosco.

En tanto, este domingo, al igual que el pasado, se realizaron controles policiales en los diferentes paseos para evitar la aglomeración de gente.

Asimismo, hoy continuarán los controles, considerando que es feriado. No obstante, estarán permitidas las actividades deportivas y la apertura de comercios.

Fiesta electrónica

Respecto a la fiesta clandestina, se confirmó que se llevó a cabo durante la madrugada de ayer, en Colón 1370. Se trató de una fiesta electrónica y se infraccionó a aproximadamente 22 personas, muchos de ellos estaban en la vía pública pero participando de la fiesta que se concretó en el interior del garaje de una vivienda. La organización habría estado a cargo del dueño de esa casa.

Todos los infraccionados fueron mayores de edad.

La fiesta se llevó a cabo a tan sólo una cuadra de la comisaría Segunda y el personal policial fue alertado por una denuncia realizada a través de un llamado al 101 Emergencias.

La infracción la realizó la Policía por incumplimiento al DNU por haber gente reunida en un domicilio particular. No intervino Inspección General del Municipio por no tratarse de un comercio o local habilitado.

Así fue que la Policía constató el ilícito y elaboró las infracciones.

Los controles

Respecto a los controles en general, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se detalló que entre viernes y sábado se realizó un total de 97 infracciones al artículo 205 del Código Penal entre todas las comisarías de la ciudad.

Cabe recordar que el artículo 205 establece la infracción para todo aquel que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Ese tipo de infracciones tienen que ver por ejemplo con personas que andaban circulando en la vía pública entre las 24 y las 7 sin ser trabajadores esenciales o por llevar a cabo reuniones o fiestas en viviendas.

La guardia urbana

En tanto, la guardia urbana continuó repartiendo barbijos durante el fin de semana y también lo hará en la jornada de hoy.

El sábado estuvieron en el centro y ayer en el Dique y en diferentes plazas, distribuyendo barbijos y haciendo el trabajo de prevención y concientización.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana resaltaron que este fin de semana notaron que había menos gente sin barbijo, por lo cual consideran que el hecho de que hayan aparecido nuevos casos en Tandil y la zona ha redundado en que la población recapacitara en la necesidad de cuidarse.

En concreto, mientras el fin de semana pasado entregaron 300 barbijos, este último repartieron 220, debido a que mucha gente sí estaba utilizándolo.

Además, consideraron que el tiempo, ya que las jornadas fueron frías, colaboró para que no se congregara gente en los paseos, además de los controles y el temor por la nueva aparición de casos.

En el día de hoy se replicarán los controles pero estarán permitidas las prácticas deportivas y la apertura de comercios. Además, la guardia urbana estará en el centro repartiendo barbijos.