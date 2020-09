Tandil: Encuentran asesinado a un productor audiovisual

El hallazgo se produjo ayer a la tarde en una propiedad ubicada en la calle Leandro Alem al 1200 de dicha ciudad, en la que residía Bruno Vergagni, productor del Área de Medios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

Voceros policiales informaron a Télam que el cadáver de Vergagni fue encontrado por una amiga del joven, quien logró ingresar al departamento luego de no poder comunicarse telefónicamente con él.

El productor estaba tirado en el suelo, con sangre a su alrededor, por lo que la mujer dio aviso de inmediato a la Policía.

Tras constatar la muerte de Vergagni, efectivos de la comisaría 2da. de Tandil y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SUB DDI) del distrito comenzaron a trabajar en la investigación, bajo las órdenes del fiscal Damián Borean de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Azul.

El cuerpo de la víctima presentaba varios golpes en su cabeza y había desorden en la vivienda, por lo que la causa fue calificada legalmente como “homicidio en ocasión de robo”.

Por este motivo, esta tarde se realizaron una serie de allanamientos en los cuales fueron detenidos dos sospechosos del crimen -cuyas identidades no fueron proporcionadas-, quienes fueron trasladados a la comisaría 2da. a la espera de ser indagados por el fiscal Borean, informaron fuentes policiales.

En tanto, en un domicilio ubicado en la esquina de avenida Balbín y Pasaje Guernica de Tandil, los uniformados secuestraron distintos elementos que habrían sido sustraídos del departamento de Vergagni.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Abratv, la plataforma de contenido de la Unicen en la que se desempeñaba la víctima en la actualidad, publicaron su foto y un mensaje que expresó: “Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su trabajo, buscando amor y dando amor siempre. Era muy vulnerable”.

“Todas y todos, sus compañeres de trabajo y de vida sentimos un dolor muy profundo y una profunda rabia. Esta tristeza nos deja sin palabras pero no queremos silencio. Bruno no se murió, a Bruno lo mataron y no aceptamos que se naturalice esta violencia. Exigimos justicia.”, concluyó la publicación, en cuyos comentarios, amigos y compañeros de la víctima manifestaron su conmoción por el crimen.