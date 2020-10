Tandil: El Municipio restringe el horario de actividades habilitadas y limita el movimiento desde las 18

Redujo el horario de funcionamiento de comercios esenciales, de 7 a 18, y las actividades no esenciales, de 9 a 17, incluidos los gimnasios. Los locales gastronómicos podrán funcionar hasta las 17 con mesas al aire libre. Volverán a la modalidad delivery o take away hasta las 23. La medida se implementará a partir de mañana. Advirtió que podría disponer un “cierre total”.