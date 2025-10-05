Tandil activa herramientas ante el peligro que provocan motociclistas

En diálogo con Radio Voz, el secretario Legal y Técnico de la comuna, Javier López, explicó los alcances del proyecto que busca dotar de nuevas herramientas a la Justicia de Faltas para intervenir en casos de ruidos molestos y maniobras peligrosas con motos, una problemática que viene generando quejas constantes entre vecinos de Tandil.

López señaló que el tema excede lo local y que se repite en varias ciudades del país. «Este tipo de actividades, además de poner en peligro la vida de quienes realizan maniobras riesgosas, generan contaminación acústica que afecta la salud y la convivencia urbana», remarcó.

El funcionario explicó que en otros distritos de la provincia ya existen normativas similares: «Hemos relevado al menos 12 municipios bonaerenses, como Junín, Trenque Lauquen, Las Flores, Pehuajó o Carlos Casares, donde los Consejos Deliberantes aprobaron ordenanzas que facultan a los jueces de faltas a disponer medidas, incluso allanamientos, para retirar los elementos que generan ruidos molestos».

Consultado sobre las críticas que plantean la posible inconstitucionalidad de la iniciativa, López respondió: «En Tandil ya quedó instalada esa discusión, pero lo cierto es que en los municipios donde se aplica nunca hubo planteos en ese sentido. Lo que buscamos no es ingresar en los domicilios de manera arbitraria, sino proteger la salud pública y la convivencia de los vecinos».

El funcionario también destacó que el municipio ya realiza secuestros y compactaciones de motos con escapes adulterados, aunque reconoció que la problemática persiste. «En la última compactación se destruyeron más de 1300 motos, y semanalmente se secuestran decenas más, pero aun así los ruidos continúan. Por eso necesitamos nuevas herramientas», sostuvo.

Finalmente, López llamó a un debate amplio en el Concejo Deliberante: «Si no es esta ordenanza, que surja otra. Lo importante es que encontremos un marco legal que permita dar una respuesta concreta a la gente, que es la que todos los días sufre esta situación».